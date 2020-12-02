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أخبار العالم

وزير سعودي يقصف جبهة إيران بـ رد ناري

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 03:05 ص
عادل الجبير
عادل الجبير
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مـيــــس رضـــا
قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، إن اليأس، دفع وزير خارجية إيران جواد ظريف، لإلقاء أي لوم على المملكة، واتهامها بتسببها بما يحدث في إيران.

وأضاف، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "ربما عندما يحدث لا قدر الله- زلزال أو فيضان في إيران سيتهم المملكة بالتسبب به أيضًا"!

وأكد وزير الدولة للشئون الخارجية أن " الاغتيالات لا نقرها بأي شكل من الأشكال وليست من سياسة المملكة، على عكس النظام الإيراني القائم على الاغتيالات حول العالم منذ الثورة التي اختطفها الخميني عام "1979".

ووجّه حديثه لوزير الخارجية الإيراني "يمكنك أن تسألنا وتسأل دولًا عديدة وستعرف.. بأننا فقدنا العديد من مواطنينا بسبب سلوك إيران الإجرامي وغير القانوني".
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