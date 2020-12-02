ضبط صاحب مكتب استيراد وتصدير وبحوزته 37 تذكرة لمادة الشابو المُخدر في سوهاج

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يُفيد بتمكن ضباط وحدة مكافحة المخدرات بالمركز من "صلاح. ع.ح"، 50 عامًا، صاحب مكتب استيراد وتصدير، ويُقيم دائرة المركز، وله محل إقامة آخر بحي السلام دائرة قسم ثانِ الإسماعيلية، وبحوزته 37 تذكرة من مادة الشابو المُخدر ترن حوالي 150 جرامًا ومبلغ مالي وقدره 1045 جنيهًا، وهاتفان محمول.

وذلك أثناء استقلاله سيارته، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والهواتف المحمولة للاتصال بعملائه.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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تمكن ضباط وحدة مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج، من ضبط 4 شباب وبحوزتهم 64 قطعة من مادة الحشيش المُخدر، و7 تذاكر من مادة الشابو المٌخدر، و6 أقراص ترامادول، وسلاح أبيض "مطواة"، ومبلغ مالي 600 جنيه، و4 هواتف محمولة، بعدة مراكز بالمحافظة.





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء عبد الحميد ابو موسى، مدير إدارة البحث الجنائي بسوهاج، يفيد بورود بلاغًا من مكافحة المخدرات مفاده ضبط 4 شباب وبحوزتهم قطعة من مادة الحشيش المُخدر، و7 تذاكر من مادة الشابو المٌخدر، و6 أقراص ترامادول، وسلاح أبيض "مطواة"، ومبلغ مالي 600 جنيه، و4 هواتف محمولة، بعدة مراكز بالمحافظة.





وبمواجهة المتهمين وبتضيق الخناق عليهم، اقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة من أجل الإتصال بعملائهم من مُتعاطي المواد المُخدرة.



