ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط صاحب مكتب استيراد وتصدير وبحوزته 37 تذكرة لمادة الشابو المُخدر في سوهاج

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 05:35 ص
صدى البلد
Advertisements
أنغام الجنايني
تمكن ضباط وحدة مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج، من ضبط صاحبة مكتب استيراد وتصدير، وبحوزته كمية من مادة الشابو المُخدر، بمركز البلينا جنوبي محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يُفيد بتمكن ضباط وحدة مكافحة المخدرات بالمركز من "صلاح. ع.ح"، 50 عامًا، صاحب مكتب استيراد وتصدير، ويُقيم دائرة المركز، وله محل إقامة آخر بحي السلام دائرة قسم ثانِ الإسماعيلية، وبحوزته 37 تذكرة من مادة الشابو المُخدر ترن حوالي 150 جرامًا ومبلغ مالي وقدره 1045 جنيهًا، وهاتفان محمول.

وذلك أثناء استقلاله سيارته، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والهواتف المحمولة للاتصال بعملائه.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

اقرأ أيضاً:

تمكن ضباط وحدة مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج، من ضبط 4 شباب وبحوزتهم 64 قطعة من مادة الحشيش المُخدر، و7 تذاكر من مادة الشابو المٌخدر، و6 أقراص ترامادول، وسلاح أبيض "مطواة"، ومبلغ مالي 600 جنيه، و4 هواتف محمولة، بعدة مراكز بالمحافظة.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء عبد الحميد ابو موسى، مدير إدارة البحث الجنائي بسوهاج، يفيد بورود بلاغًا من مكافحة المخدرات مفاده ضبط 4 شباب وبحوزتهم  قطعة من مادة الحشيش المُخدر، و7 تذاكر من مادة الشابو المٌخدر، و6 أقراص ترامادول، وسلاح أبيض "مطواة"، ومبلغ مالي 600 جنيه، و4 هواتف محمولة، بعدة مراكز بالمحافظة.

وبمواجهة المتهمين وبتضيق الخناق عليهم، اقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة من أجل الإتصال بعملائهم من مُتعاطي المواد المُخدرة.

حُررت المحاضر اللازمة لكل واقعة على حدة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

ضبط سائق وعاملين بحوزتهم مخدرات في سوهاج

ضبط 5 أشخاص بحوزتهم أقراص مخدرة و43 قطعة حشيش في سوهاج

ضبط مُسن وبحوزته 36 لفافة أفيون و6 أقراص تامول مُخدر في سوهاج

ضبط عامل بحوزته 22 لفافة شابو مخدر بسوهاج

ضبط عاطل وبحوزته 16 قطعة حشيش و10 تذاكر هيروين في سوهاج

بـ 20 لفافة شابو| ضبط عاملين يتاجران في المخدرات بسوهاج

ترشيحاتنا

موعد ومكان إقامة نهائي كأس مصر بين الأهلي وطلائع الجيش

الأحمر إلى نهائي كأس مصر.. تعليق قوي من أحمد موسى بعد فوز الأهلى على الاتحاد

زيزو يتسبب في إصابة مصطفى محمد عقب وداع كأس مصر بثلاثية أمام الطلائع.. شاهد

صيدلانية أصيبت بـ كورونا 3 مرات: تعاملت على أن لديّ أجسامًا مضادة ولن أصاب مرة أخرى.. فيديو

في يوم ميلادها.. هبة عبد الغني تصدم متابعيها بعمرها الحقيقي

سعر ومواصفات أوبل أسترا 2021.. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للتسول على روحه.. أم تقتل رضيعها حرقًا لجمع الأموال.. صور

اكسسوارات داخلية تمنح سيارتك مظهرًا أنيقًا.. صور

يثير الحيرة والاستغراب.. هيكل معدني يختفي من أمريكا ويظهر في رومانيا | فيديو