مصرع طفل حرقًا إثر سكب إناء مغلي عليه في سوهاج

لقي طفل مصرعه حرقًا إثر سكب إناء ماء مغلي عليه أثناء لهوه بالمنزل بناحية الخلافية دائرة مركز جرجا بمحافظة سوهاج.
وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يُفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول الطفل "عبد الرحمن. ا. ج"، 3 سنوات، ويُقيم بناحية الخلافية بدائرة المركز، مصابًا بحروق سلقية متفرقة بالجسم من الدرجة الثانية بنسبة 80 %، وتوفي عقب وصوله.
وبالانتقال والفحص وسؤال والده المدعو "البدري. ج. م"، 37 عامًا، عامل، ويُقيم بذات الناحية، قرّر أنه أثناء لهو نجله بالمنزل انسكب عليه إناء به ماء مغلي مما نتج عنه إصابته ووفاته، ونفى الشبهة الجنائية.
حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
لقيت ربة منزل مصرعها إثر إصابتها بطلق ناري بالوجه من الناحية اليسرى، بمركز دارالسلام جنوبي شرق محافظة سوهاج.
وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دارالسلام، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول "إيمان. ع. ا"، 26 عامًا، ربة منزل، وتُقيم بدائرة المركز، جثة هامدة، نتيجة إصابتها بطلق ناري بالوجه من الناحية اليسرى.
وبالانتقال والفحص وسؤال والدتها "نادية. ص. ن"، 56 عامًا، ربة منزل، وتُقيم بذات الناحية، إتهمت زوج نجلتها "هشام. ش. ع"، 30 عامًا، سائق، ويُقيم بذات الناحية بالتعدي على نجلتها، وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته ما أدى لوفاتها.
وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم والسلاح المُستخدم عبارة عن فرد روسي محلي الصنع، وبمواجهته أعترف بأرتكاب الواقعة للخلافات الزوجية.
حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.