مصرع طفل حرقًا إثر سكب إناء مغلي عليه في سوهاج

لقي طفل مصرعه حرقًا إثر سكب إناء ماء مغلي عليه أثناء لهوه بالمنزل بناحية الخلافية دائرة مركز جرجا بمحافظة سوهاج





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يُفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول الطفل "عبد الرحمن. ا. ج"، 3 سنوات، ويُقيم بناحية الخلافية بدائرة المركز، مصابًا بحروق سلقية متفرقة بالجسم من الدرجة الثانية بنسبة 80 %، وتوفي عقب وصوله.





وبالانتقال والفحص وسؤال والده المدعو "البدري. ج. م"، 37 عامًا، عامل، ويُقيم بذات الناحية، قرّر أنه أثناء لهو نجله بالمنزل انسكب عليه إناء به ماء مغلي مما نتج عنه إصابته ووفاته، ونفى الشبهة الجنائية.





حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.



