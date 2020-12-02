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رياضة

اليوم.. وزير الرياضة يفتتح حمام السباحة الأولمبي لنادى الزهور بالتجمع الخامس

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 08:06 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
يفتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حمام السباحة الأولمبي لنادى الزهور، فرع التجمع الخامس، مساء اليوم الأربعاء، وبعض المنشآت الرياضية التي انتهت بعد التطوير التي أعدها مجلس إدارة النادي برئاسة الدكتور محمد الدمرداش.

ومن المرتقب أن يحضر الافتتاح الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، والمهندس ياسر إدريس رئيس الاتحاد المصري للسباحة وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية رؤساء الاتحادات الرياضية.

من جهته، أوضح الدكتور محمد الدمرادش أن النادى يجهز لاحتفالية ضخمة لافتتاح حمام السباحة الأولمبي بفرع التجمع الخامس الذى تكلف قرابة الـ 20 مليون جنيه ويعد ثالث أفضل حمام سباحة على مستوى الجمهورية بحجم استثمارات يصل حتى 60 مليون جنيه، فضلا عن افتتاح منطقة حديقة الأطفال بفرع مدينة نصر التى حظيت بأعجاب شديد من جانب العديد من مسئولي الأندية الأخرى.

شدد رئيس نادى الزهور على أن المجلس الحالى يصر على استكمال برنامجه خلال الأربع سنوات التى شهدت انتخابه فى 2017 على الرغم من الظروف التى واجهها المجلس فى ظل جائحة فيروس كورونا التى عرضت النادى لخسائر مالية كبيرة، إلا أن الجهود التى بذلت نجحت فى توفير مبالغ للنادى والانفاق على استكمال مشروعات التطوير داخل النادى.
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