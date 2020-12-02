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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 2-12-2020 والقنوات الناقلة

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 06:16 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
تقام اليوم الأربعاء، 2 ديسمبر 2020، عددًا من المواجهات النارية، في مختلف ملاعب العالم، أبرزهم مباريات الجولة الخامسة، من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، مواعيد اليوم الأربعاء، 2 ديسمبر 2020، على النحو التالي:

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم والقنوات الناقلة
 
7:55    كراسنودار   X    رين على قناة beIN Sports HD 2

7:55   إسطنبول باشاك شهير X  لايبزيج على قناة beIN Sports HD 1

10:00   إشبيلية  X  تشيلسي  على قناة beIN Sports HD 2

10:00   يوفنتوس   X   دينامو كييف  على قناة beIN Sports HD 4

10:00 فرينكفاروزي X  برشلونة  على قناة beIN Sports HD 3

10:00  بوروسيا دورتموند  X  لاتسيو  على قناة beIN Sports HD 5

10:00  كلوب بروج  X  زينيت سانت بطرسبرج  على قناة beIN Sports HD 6

10:00 مانشستر يونايتد  X  باريس سان جيرمان  على قناة beIN Sports HD 1
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