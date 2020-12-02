مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 2-12-2020 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأربعاء، 2 ديسمبر 2020، عددًا من المواجهات النارية، في مختلف ملاعب العالم، أبرزهم مباريات الجولة الخامسة، من بطولة دوري أبطال أوروبا.





ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، مواعيد اليوم الأربعاء، 2 ديسمبر 2020، على النحو التالي:



