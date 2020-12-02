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رياضة

طعن أمام مجلس الدولة ضد قرار حل مجلس «مرتضى»

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 05:40 ص
صدى البلد
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ملك موسي
تقدّم أمس أحمد عادل عبد الفتاح عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق بطعن أمام مجلس الدولة ضد قرار إيقاف مجلس إدارة النادي واستبعاده وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شئون القلعة البيضاء. 

وكشف مصدر مقرب من عضو مجلس الإدارة السابق عن تحديد يوم 13 ديسمبر الجاري من أجل النظر في الدعوى المقدمة من عضو مجلس الإدارة السابق بالزمالك. 

وكانت اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك والتي تضم كلاً من أحمد بكرى رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة رئيسا للجنة وهشام إبراهيم محمد محمود رئيس محكمة الااستئناف بمحكمة استئناف القاهرة، ومحمد سيد عطية على أحمد المحامى العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقض. 

وكانت وزارة الشباب والرياضة قررت إحالة المخالفات المالية الواردة بتقرير لجنة بنادي في الزمالك وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة وتقرر إيقاف واستبعاد مجلس إدارة نادى الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالى من إدارة شؤون النادى بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامه ،وما ستسفر عنه من نتائج ،أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانونًا لمجلس الإدارة ايهما أقرب.

كما كشف كريم البلق، وكيل أعمال أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حقيقة طلبه الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء.

ويأتي هذا، بعد تصريحات احمد حسام "ميدو" منذ قليل، أن لديه معلومة أن أشرف بن شرقي طالب الرحيل عن الزمالك.

وقال البلق "أشرف بن شرقي مستمر مع الزمالك وعقده مستمر مع النادي لمدة موسمين".

وأكمل حديثه:  "أشرف بن شرقي يعتبر نفسه ابنًا من أبناء نادي الزمالك بعد كل هذا التقدير الذي يلقاه من الجماهير".

وتابع وكيل اللاعب: "كل التصريحات التي خرجت في وسائل الإعلام عن تواجدي في النادي منذ يومين فهذا لم يحدث مطلقا، ولم أجلس مع المجلس السابق أو حتى اللجنة الحالية المكلفة بإدارة النادي لطلب رحيل أشرف بن شرقي".
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