أخبار التكنولوجيا | واتساب تطلق ميزة مدهشة لـ هواتف آيفون.. أول هاتف ذكي يغسل بالماء والصابون

استطاع الهاتف الذكي الشهر فى العالم

أن يلقي لإعجاب الكثيرين من محبي الهواتف الذكية حول العالم، لما يقدمع من تجربة أداء فريدة مع تصميم أنيق خاصةً الإصدارات الكبيرة منه لتوفير تجربة مشاهدة مميزة، بينما المشكلة الوحيدة هي إرتفاع سعر منتجات آبل، ولكن هذا العرض يجعلك تشتري

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