أخبار التكنولوجيا | واتساب تطلق ميزة مدهشة لـ هواتف آيفون.. أول هاتف ذكي يغسل بالماء والصابون

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة على النحو التالي:
لم يمر شهران على إطلاق أجهزة آيفون الجديدة والتي تم طرحها بالأسواق تحت اسم آيفون 12، وظهرت العديد من الشائعات حول الإصدار القادم من هواتف شركة آبل Apple الشهيرة.
أصدر تطبيق التراسل الفوري واتساب WhatsApp، تحديثا جديدا لمستخدمي هواتف آيفون، والذي يسمح للمستخدمين تغيير خلفيات محادثاتهم الفردية على التطبيق وتعيين خلفيات مخصصة لكل دردشة.
تعتزم شركة سامسونج Samsung، التركيز على تصنيع فئة الهواتف الذكية القابلة للطي، والتي تحتل بها المركز الأول في قطاع الهواتف المطوية بمجموعة أجهزة من بينها Z Flip و Galaxy Fold.
أعلنت شركة جوجل Google العالمية، عن أفضل التطبيقات والألعاب للعام الجاري 2020، ضمن منصة تطبيقات هواتف أندرويد التابعة لها جوجل بلاي Google Play، في الهند والولايات المتحدة.
شهد العام الجاري 2020 إطلاق العديد من الهواتف الذكية المتطورة والجديدة، والتي تجلب الكثير من الميزات المنافسة ضمن جميع الفئات من بينها الرائدة والاقتصادية، وأخرى من حيث الميزات الرئيسية التي تجلبها مثل الكاميرا والمعالج، وفيما يلي نستعرض أفضل الهواتف الذكية للعام الجاري:
منذ ظهور الهواتف الذكية منذ قرابة الـ 25 عامًا ومعروف عنها أنها البيئة الأفضل لنمور البكتيريا والميكروبات، لدرجة أن تتخطى عدد البكتيريا المتواجدة على المراحيض، لذلك ينصح دائمًا بتنظيف الهاتف الذكي بإستمرار، لك أن تتخيل أن شركة بريطانية ايتكرت هاتفا ذكيا مضادا لجميع أنواع الجراثيم، ويغسل بالماء والصابون.
استطاع الهاتف الذكي الشهر فى العالم آيفون أن يلقي لإعجاب الكثيرين من محبي الهواتف الذكية حول العالم، لما يقدمع من تجربة أداء فريدة مع تصميم أنيق خاصةً الإصدارات الكبيرة منه لتوفير تجربة مشاهدة مميزة، بينما المشكلة الوحيدة هي إرتفاع سعر منتجات آبل، ولكن هذا العرض يجعلك تشتري نسخة من iPhone 7 plus بأقل سعر ممكن.