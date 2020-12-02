رئيس جامعة العريش: لا تهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا

اكد الدكتور سعيد عبد الله لافي رفاعي، رئيس جامعة العريش،محافظة شمال سيناء، على أن الوضع مطمئن داخل الجامعة، وانه لاتهاون في اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية وتطبيق التعليمات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، الى جانب استمرار تطهير المبانى الجامعية وتعقيم المنشآت لمواجهة الموجة الثانية من كورونا.
جاء ذلك علي هامش الجولة التفقدية لأعمال الفريق الطبي المتواجد داخل الحرم الجامعي لفحص الطلاب والكشف عليهم في إطار المبادرة الرئاسية للأمراض المزمنة.
حيث اطمأن رئيس الجامعة على تنفيذ المبادرة بفحص الطلاب والعاملين والكشف الطبي عليهم بشأن الأمراض المزمنة، مشيرا إلى انتظام الفريق الطبي القائم بتنفيذ المبادرة داخل الحرم الجامعى منذ بداية العام الجامعى فى مختلف كليات الجامعة..كما لاحظ الإقبال الكبير من الجميع داخل الجامعة على الفريق الطبي القائم على تنفيذ المبادرة .. مشيرا الى على جهود جميع أعضاء الفريق وآدائهم لرسالتهم على أكمل وجه.
وفي نفس السياق .. قام رئيس الجامعة بزيارة تفقدية إلى مقر الإدارة الطبية بالجامعة .. حيث إلتقى بالطواقم الطبية العاملة بالإدارة، وإستمع إلى شرح موجز عن الإمكانيات الطبية المتوافرة لدى الإدارة من تجهيزات وأدوات طبية وأدوات تعقيم.
وشدد رئيس الجامعة على أهمية مواصلة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والاستعداد الدائم لمواجهة أى طارئ ، وضرورة قيام الطواقم المتخصصة بإجراءات النظافة والتعقيم المستمر والدوري للمدرجات والمختبرات ومختلف أرجاء الجامعة .
مؤكدا على عدم التهاون مع أى تقصير يحدث فى آداء الإدارة للمهام المكلفة بها داخل الحرم الجامعي لتواجد اعداد كبيرة من الطلاب في مختلف الكليات.
وقال رئيس الجامعة الدكتور سعيد لافى، انه يجري الانتهاء من الإجراءات الخاصة ببدء العمل في مشروع
إنشاء مستشفى جامعي على مساحة 20 فدانا لتدريب طلاب كلية الطب، ومستشفى آخر لتدريب طلاب كلية الطب البيطري، .
واضاف رءيس الجامعة، انه تم التنسيق مع اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، من اجل توفير سيارة إسعاف بالحرم الجامعي لخدمة الطلاب والمدن الجامعية، والاستفادة من المستشفى الخيري بشارع أسيوط لإنشاء مستشفى خاص بالأورام في العريش.
اقرا ايضا:
فرق طبية ومراجعة يومية للوافدين .. كيف تحصنت شمال سيناء من فيروس كورونا