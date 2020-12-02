المسبار الصيني "تشانجي 5" ينجح في جمع عينات من القمر

أعلنت المصلحة الوطنية الصينية للفضاء، اليوم الأربعاء، أن المسبار الصيني (تشانجي-5) نجح في جمع عينات من القمر.





وذكرت المصلحة، في بيان اليوم، أن المسبار نجح في الهبوط على الجانب القريب من القمر في وقت متأخر من مساء أمس، حيث تم إجراء الاستعدادات اللازمة بما في ذلك بسط الأجنحة الشمسية، فيما انتهى المسبار من مهام جمع عينات القمر وتغليفها الساعة 4:53 صباح اليوم بتوقيت بكين.





ويعتمد المسبار طريقتين لأخذ عينات القمر، بما في ذلك استخدام الحفر لجمع العينات وجمع العينات من السطح بذراع آلية.





هذه ليست المهمة الصين ية الأولى إلى القمر . فقد أرسلت البلاد مرتين روبوتين صغيرين مسيّرين ("أرنب اليشم") إلى سطح القمر خلال مهمتي شانغي 3 (2013) وشانغي 4 (بداية في 2018).

وتستثمر الصين مليارات الدولارات في برنامجها الفضائي بغية اللحاق بأوروبا والولايات المتحدة وقد أرسلت أول رائد فضاء صيني في العام 2003.

وأنهت الصين التي تطلق أيضًا أقمارًا اصطناعية لحسابها كما لحساب أطراف ودول أخرى، في حزيران/يونيو كوكبة نظامها الملاحي "بايدو"، وهي تأمل كذلك في إرسال رحلة مأهولة إلى القمر بعد عقد.

وينوي العملاق الآسيوي بناء محطة فضائية كبيرة بحلول العام 2022 ما سيسمح له نظريًا بإبقاء رواد فضاء بشكل متواصل في الفضاء.



