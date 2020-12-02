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نجل الفنان محمد عبد الحليم: صورة والدي انتشرت على أكثر من جروب بطريقة غير ظريفة

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 10:05 ص
الفنان تامر عبد
الفنان تامر عبد الحليم
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ريهام فيكتور
قال تامر نجل الفنان محمد عبد الحليم، إن هناك فتاة من معجبي والده التقطت صورة معه من أمام باب منزله، ومن بعدها بساعة واحدة انتشرت على السوشيال ميديا، بعد أن كتبت عليها بحسن نية: "لما تشوفوه اتصوروا معاه". 

وأضاف تامر نجل الفنان محمد عبد الحليم، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على على فضائية "صدى البلد"، الذى يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن "والدي لا يتابع السوشيال ميديا، ولا يهتم بها، والصورة انتشرت على أكثر من جروب على فيس بوك بأكثر من صيغة بطريقة غير ظريفة".

وأشار تامر نجل الفنان محمد عبد الحليم، إلى أننا "حاولنا تكذيب ذلك الكلام، وتحريف الناس له، والفتاة قامت بوضع رقم هاتف والدي على البوست الذي قامت بنشره، ما أدى إلى اتصالات هاتفية كثيرة لوالدي طوال الوقت، ولكن حجم المعجبين من جماهير والدي أسعدتنا ولم نكن نتوقع ذلك".

وتابع من جانبه  الفنان محمد عبد الحليم: "أنا لا أهتم بالسوشيال ميديا، ابنى اللي بيتابع"، مؤكدًا: "أنا بسمع مصطلحات منكم معرفش معناها ايه "من الفيس بوك والإنستجرام وغيرها.
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