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بين الناس

مياه أسيوط.. تطهير وتوعية المواطنين لغرف وشبكات الصرف الصحى

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 09:57 ص
صدى البلد
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منار نور
أكد المهندس محمد صلاح عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، استمرار  الخطة الدورية لاعمال غسيل وتطهير الشبكات والتى تسير جنبا  إلى جنب مع خطة الطوارئ  التى تنفذها الشركة على مدار الشهر لتغطى أعمال غسيل وتطهير شبكات المياه والصرف الصحى.

 وناشد السادة المواطنين  بضرورة إصلاح غرف الصرف الصحى الخاصة بهم لاضرارها بالشبكة واسبابها فى ظهور الطفوحات بالشوارع، ما يدفع الشركة الى اتخاذ الاجراءات القانونية ضد اصحاب الغرف المكشوفة لما يؤثر ذلك على صعوبة اجراء اعمال الغسيل والتطهير نظرا لاحتواء هذه الغرف المكشوفة على مخلفات صلبة ونفايات وغير ذلك من الفضلات التى تسبب انسدادات كبيرة بالشبكات.

واضاف  أن لجنة الطوارئ بالشركة على اتم الاستعداد للتوجه لفحص أى شكوى، وعمل اللازم فى ضوء نتائج الفحص.

وقام الفريق التوعوى بالشركة بنشر الملصقات التوعوية على المنازل للتنويه على السادة العملاء بأهمية اصلاح الغرف الخاصة تجنبا لحدوث أى مشكلة قد تسبب مشكلات صحية وبيئية.


ويذكر ان المهندس ممدوح رسلان ، رئيس الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي ، قال إن الشركة تتعاون ، بشكل مستمر ، مع هيئة الأرصاد الجوية ، لمتابعة كافة التطورات ، فيما يتعلق ، بأية موجة طقس سيئ متوقعة ، موضحا أن هناك خططا للطوارئ لنشر قوات حماية مدنية ، لنزح المياه، من الشوارع .


وأضاف رسلان ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "صباح الورد" ، والمذاع على فضائية "تن" ، أن هناك تسجيل بيانات ، بشكل دوري ، حول الأماكن الأكثر عرضة لتجمع المياه، لافتا إلى أن شبكة الصرف الصحي الحالية ، تستوعب كميات محددة من المياه .


وأشار رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي إلى أن تزايد الأماكن العشوائية ، والزيادة السكانية ، تسببت في حمل على شبكات الصرف الصحي ، والتي لا تستوعب كميات أخري من مياه الأمطار .


ولفت "رسلان" إلى أن تغير شبكات الصرف الصحي ، أمر مكلف جدا ، وبالتالي فإن الشركة تعمل على تقوية الشبكات ،  قدر الإمكان .


وأكد المهندس ممدوح رسلان ، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، في تصريحات تلفزيونيه سابقة ، على أهمية تعظيم الاستفادة من مياه الصرف الصناعي المعالج، للحفاظ على منظومة الصرف الصحى والبيئة المحيطة، باعتبار أن الصرف الصناعى المخالف وغير المعالج أحد أهم الملوثات المؤثرة على مصادر المياه.


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