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أخبار البلد

التنمية المحلية تكشف عن أول دليل من نوعه لخدمات المحليات بمحافظتي قنا وسوهاج

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 10:03 ص
اللواء محمود شعراوى
اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
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ايمان البكش
أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، عن إطلاق الإصدار التجريبي لأول دليل شامل من نوعه للخدمات التي تقدمها الإدارة المحلية ، والذي تم إصداره في إطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، ويخص محافظتي سوهاج وقنا وهو الدليل الأول في سلسلة الأدلة الشاملة التي سيتم إصدارها تباعا لكافة المحافظات .

يأتى ذلك في إطار جهود وزارة التنمية المحلية لتحسين منظومة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين بالمحافظات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء. 


وأشار اللواء محمود شعراوي إلى أن الدليل يأتي في إطار الاستجابة لتوجيهات القيادة السياسية ومحاور برنامج عمل الحكومة المتعلقة بتحسين وتحديث نظم تقديم الخدمات والتيسير على طالبي الخدمة واستحداث آليات لمتابعة مدى تحسن الخدمات. 

وأ​ضاف وزير التنمية المحلية أن وجود أدلة إجراءات محددة لهذه الخدمات يعد خطوة مهمة في سبيل تحديثها وحوكمتها ومتابعة التحسن في تقديمها وميكنتها وتقديمها عن بعد في إطار استراتيجية التحول الرقمي  التي تتبناها مصر حاليا.

وكشف اللواء محمود شعراوي عن أن دليل خدمات المحليات هو دليل شامل وموحد على مستوى المحافظة يحتوي على جميع الخدمات التي تقدمها الإدارة المحلية ويتضمن الإجراءات والمستندات والرسوم والمدد الزمنية المتعلقة بكل خدمة ، كما يتضمن خريطة الإجراءات  التي تيسر من تحويل إجراءات تقديم الخدمة إلى إجراءات مميكنة ، ويشمل الدليل على 100 خدمة متنوعة تقدمها الإدارة المحلية. 

و من جانيه صرح الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بأن دليل خدمات المحليات يعد أحد الأدوات المساعدة المقدمة للمراكز والأحياء بمحافظتي قنا وسوهاج من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، كدعم فني للعاملين بالمراكز والمواطنين حيث يتضمن دورات العمل الموحدة لجميع الخدمات التي يتم تقديمها والمستندات المطلوبة والرسوم القانونية وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية، وأضاف الهلباوي أنه قد  شارك في إعداد هذا الدليل ممثلين عن المراكز التكنولوجية والإدارات الخلفية ذات الصلة والوحدة المحلية بديوان المحافظة وفريق العمل ببرنامج تنمية صعيد مصر بمكون تحسين الخدمات وعدد كبير من أفضل الاستشاريين في هذا المجال .

وكشف الهلباوي عن أن الدليل يتضمن 6 قطاعات من الخدمات وهي خدمات البناء وعددها  35 خدمة ، خدمات تراخيص المحلات  وعددها 19 خدمة ، خدمات أملاك الدولة وعددها 9 خدمات ،خدمات الإيرادات وعددها 10 خدمات ، خدمات الإشغالات وعددها 5 خدمات ، خدمات تراخيص الإعلانات وعددها 3 خدمات ، خدمة المواطنين والشكاوى وإدارة المواقف وخدمات إدارية أخرى بإجمالي 19 خدمة .
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