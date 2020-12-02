فوسروك تبرم اتفاقية تحالف مشترك مع "Chemtech" لدعم تكنولوجيا كيماويات البناء

أعلنت شركة فوسروك، الشركة العالمية المتخصصة في مجال تكنولوجيا تصنيع كيماويات مواد البناء عالية الأداء، وشركة ChemTech، الشركة الرائدة في صناعة كيماويات مواد البناء ومقرها مصر عن إبرام تحالف مشترك لتصنيع وتوزيع مجموعة منتجات فوسروك الكاملة من مواد البناء الكيماوية.









وتتضمن الاتفاقية قيام التحالف المشترك الذي يحمل أسم "فوسروك كيمتيك لمواد البناء"، بتصنيع مجموعة كاملة من منتجات فوسروك، كما سيعمل على تعزيز عروض المنتجات لسوق المصري إلى جانب خطط تصدير إقليمية قوية، وسوف يتم التصنيع من خلال مصنع التحالف بمدينة السادس من أكتوبر، والتي يشهد حاليًا عمليات تجديدات شاملة مع تركيبات لأحدث الآلات والمعدات، وستتولى شركة فوسروك إدارة عمليات المشروع المشترك بالكامل، وسيتم تصنيع جميع المنتجات وفقًا لمواصفات فوسروك وبيعها تحت العلامة التجارية فوسروك العالمية. وسيمتلك كل من ChemTech وفوسروك حصص ملكية بنسبة 50% في التحالف المشترك.





وقال ايان وات الرئيس التنفيذي لشركة فوسروك: "تتمتع فوسروك بتواجد قوي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ دخولنا السوق في السبعينيات، ونحن على دراية وثيقة بديناميكيات السوق الإقليمية لمواد كيماويات البناء، ونرى إن الانتعاش الذي يشهده الاقتصاد المصري بمثابة محرك رئيسي للنمو خلال السنوات المقبلة، وإن شراكتنا الجديدة مع رواد السوق المصرية في ChemTech توفر لنا منصة لمواصلة تعميق تواجدنا في السوق وتعزيز قيمة علامتنا التجارية لدى كبرى الشركات في صناعة مواد البناء في جميع أنحاء المنطقة".





وتعد ChemTech شركة مملوكة لمجموعة حسن علام القابضة الرائدة في قطاع البناء والهندسة في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا، وعائلة البكري المؤسسة لشركة InsuTech، المزود الإقليمي الرائد لحلول العزل المائي والعزل الحراري ومنتجات البولسترين فوم، ولديها شبكة إقليمية تتكون من أربع منشآت إنتاج لخدمة العملاء في جميع أنحاء مصر وأكثر من 80 سوقًا دوليًة، كما تقدم فوسروك مجموعة متكاملة من كيماويات البناء المتخصصة التي تغطي مجموعة واسعة من التطبيقات، ولديها شبكة واسعة من المكاتب ومواقع التصنيع في 23 دولة وسبع مناطق إقليمية.





ومن جانبه قال أحمد البكري رئيس مجلس إدارة شركة ChemTech: "لا شك إن التحالف المشترك مع فوسروك هو خطوة هامة في رحلتنا للتوسع في أعمالنا واستكمال عروض منتجاتنا الأساسية ، كما سيسهم بشكل كبير في تطوير صناعة الكيماويات الإنشائية المصرية، والتي ستستفيد الآن من استثمار كبير في التقنيات العالمية والمعرفة المتخصصة".





هذا وسوف تشتمل منتجات المشروع المشترك على مجموعة واسعة من كيماويات البناء، بما في ذلك اضافات الخرسانة، ومواد الإصلاح والتدعيم، ومواد تقوية الأسطح واضافات المونة، ودهانات الأرضيات الصناعية، والعزل المائي الأسمنتي والبيتوميني، والمواد اللاصقة للبلاط، ومانعات التسرب