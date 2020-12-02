ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

بنك القاهرة يحصل على أول قرض من "صندوق سند" بقيمة 30 مليون دولار

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 11:50 ص
صدى البلد
Advertisements
احمد عبد القوى

 وقع بنك القاهرة إتفاقية للحصول على قرض مساند بقيمة 30 مليون دولار من صندوق "سند" مما يعكس ثقة المؤسسات المالية العالمية بقوة أداء بنك القاهرة وكفاءة فريق العمل به.

 ومن المقرر أن يتم إستخدام التمويل لتعزيز القاعدة الرأسمالية وتعزيز قدرة البنك على تمويل عملائه وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات متناهية الصغر والمنتجين الزراعيين ومساندتهم فى تجاوز التداعيات الإقتصادية التى فرضتها أزمة كورونا.

تمثل تلك العملية التمويلية أول قرض من نوعه يقدمه صندوق سند لأى من البنوك المصرية، وذلك بعد حصوله في يوليو 2020 على ترخيص من البنك المركزي المصري لتوفير رأس مال من الدرجة الثانية للبنوك المصرية بما يسهم فى تعزيز قدراتها المالية.

وأكد طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة على أهمية تلك الإتفاقية التى تعزز  قدرة البنك علي توفير الحلول التمويلية اللازمة للشركات المحلية في مصر وفى مقدمتها المشروعات متناهية الصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى تعد من أهم الركائز الأساسية لتنمية الإقتصاد القومى، مشيرًا إلى أنه سيتم الإستفادة من التمويل لدعم خطط النمو التى يتبناها البنك والتوسع فى مجال الإقراض لمختلف القطاعات الإقتصادية، حيث يولى البنك إهتمامًا بالغًا بقطاعات الأعمال والتى تتصدر أولويات أنشطة الإقراض.

فيما أوضحت دانيلا بكمان العضو المنتدب لمجلس إدارة صندوق سند إعتزازهابالتعاون المثمر مع بنك القاهرة لما يمثله من أهمية بالغة فى تعزيز جهود الصندوق فى مجال خلق فرص العمل ودعم العمالة فى مصر فى ظل إرتفاع عدد السكان، وخاصة فى مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بإعتبارها عصب الإقتصاد المصري مما يسهم فى التوسع فى مجال الشمول المالى، قائلة: " يسعدنا أن نلعب دورًا في تعزيز قدرة شريكنا الفعال ..بنك القاهرةومساندته لمواصلة جهوده فى توفير السيولة اللازمة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وبإعتباره شريكًا إستراتيجيًا لصندوق "سند" منذ عام 2017، أثبت بنك القاهرة التزامه بدعم مهمة الصندوق في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل من خلال توجيه التمويل المخصص لأصحاب الأعمال في مصر إنطلاقًا من الريادة التى يتمتع بها البنك فى مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حيث يمتلك البنك أكبر محفظة تمويل متناهى الصغر بين البنوك المصرية بحصة سوقية تقدر بنحو 25% بالقطاع المصرفي.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بقيمة 15 مليون دولار.. بنك القاهرة يحصل على قرض جديد لدعم تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية

تفاصيل أحدث شراكة مصرفية لدعم رواد الأعمال والمزارعين

بـ 500 مليون جنيه.. تنمية المشروعات وبنك مصر يوقعان عقدا للتمويل متناهي الصغر

التعاون الدولي: لجنة المنحة السعودية تقر 100 مليون جنيه لبنك الإسكندرية لتمويل برنامجي الحرف اليدوية والتحول الرقمي للمشروعات الصغيرة

وهب الله: المشروعات الصغيرة توفر السلع للمواطنين بأسعار أقل من العالمية

30 مليون دولار.. بنك القاهرة يحصل على أول قرض مساند من صندوق سند

ترشيحاتنا

تطور الحالة لجلطة في الرئة.. حكاية صيدلانية تصاب بفيروس كورونا 3 مرات خلال 7 أشهر

عميد طب الإسكندرية: سنتكفل وشركة المقاولات بعلاج أميرة "ضحية السقالة" داخل أو خارج مصر.. فيديو

معز مسعود يهدي حلا شيحة أغنية.. والفنانة: شعرت بكل كلمة في أغنيتك

الرشوة مقابل العفو الرئاسي.. فضيحة تهز البيت الأبيض

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن إنجاز جوزيه.. وموسيماني على أعتاب التاريخ

أمينة خليل تستعد لحفل زفافها بعد التعافي من كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جاكوار تطرح jaguar f pace svr 2021 الجديدة كليا.. صور

أكثر 10 سيارات مشاهدة على يوتيوب youtube .. صور

فاضي يا أسطى ؟.. فولكس فاجن معشوقة أهالي الجيزة