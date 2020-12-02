16 مليون مصري.. سوهاج تحتفل باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة

نظمت جمعية كيان بالاشتراك مع جمعية التنمية والسكان بسوهاج، يومًا للإحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة.





ونظمت حفلة بمدينة ناصر بحضور أيمن طنطاوي، المدير التنفيذي لجمعية كيان، والدكتور محمود قعود، رئيس قسم علم النفس بكلية الآداب جامعة سوهاج، كمال عبدالرحمن، رئيس التربية الخاصة، و الهام الحسن، مسؤول ملف الإعاقة بسوهاج، والإعلامية كارمن لبيب.





بدأ الحفل بالسلام الجمهوري، وتلاوة بعض من أيات القرآن الكريم، وعرض فيديو عن الأنشطة التي تمت خلال هذا الاسبوع، فقرة الكشافة وفقرة قصر الثقافة.





ورحب الدكتور أيمن طنطاوي، في بداية كلمته بالحضور الكِريم لمشاركتهم، موضحًا أنه يومًا سعيدًا للاحتفال بقضية أبطال من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يحيون فقط من أجل إثبات ذاتهم، وأن جميع دول العالم اليوم يحتفلون بهذا اليوم، مشيرًا إلى أن ١٦% من سكان العالم من الإعاقة، وبمصر يمثلون ١٦ مليون مواطن.





ومن الجدير بالذكر أن اليوم العالمي للاحتفال والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، تم تخصيصه من قبل الأمم المتحدة الأمريكية عام ١٩٩٢م، وذلك بهدف دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وزيادة الوعي بقضاياهم وحقوقهم.



