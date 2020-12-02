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محافظات

مياه أسيوط: تطهير وتوعية المواطنين لغرف وشبكات الصرف الصحي

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 11:50 ص
صدى البلد
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إيهاب عمر
قال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد أن الشركة تواصل خطتها الدورية لأعمال غسيل وتطهير الشبكات والتي تسير جنبا  إلى جنب مع خطة الطوارئ  والتي تنفذها الشركة على مدار الشهر لتغطي أعمال غسيل وتطهير شبكات المياه والصرف الصحي لتحقيق رسالة الشركة ورؤيتها كأولى اهتمامات الشركة.

وأكد المهندس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة  أن أعمال غسيل وتطهير الشبكات وغرف الصرف الصحي  تتم من أجل  حرصا على سلامة شبكات الصرف الصحي وآمان البيئة.

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وناشد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، المواطنين بضرورة إصلاح غرف الصرف الصحي الخاصة بهم باعتبار أن أعمال التطهير والتعقيم  قاسم مشترك بين المواطنين والشركة ، فلا تلجأ الشركة إلى اتخاذ أي إجراءات ضد أصحاب هذه الغرف المكشوفة لما يؤثر ذلك على صعوبة إجراء أعمال الغسيل والتطهير نظرا لاحتواء هذه الغرف المكشوفة على مخلفات صلبة ونفايات وغير ذلك من الفضلات التي تسبب انسدادات كبيرة بالشبكات، مما يصعب سبل العيش بالمنطقة لجميع المواطنين.


وأضاف أن لجنة الطوارئ بالشركة على أتم الاستعداد للتوجه لفحص أي شكوى، وعمل اللازم في ضوء نتائج الفحص.

وقام الفريق التوعوى بالشركة بنشر الملصقات التوعوية على المنازل للتنويه على السادة العملاء بأهمية إصلاح الغرف الخاصة  تجنبا لحدوث أي مشكلة تعكر صفو حياتهم وتسبب مشاكل صحية وبيئية ، الأمر الذي من شأنه أن يعود النفع على جميع المواطنين دون أن يلحق الضرر بهم ، فتتحقق الحياة الكريمة لهم والتي ستدفعهم لتحقيق التنمية المستدامة.


وفي سياق متصل واصلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد حملات التوعية بمختلف مدارس المحافظة طبقا للخطة التوعوية المعلنة طوال العام الدراسي نحو رفع الوعي الثقافي المائي لترشيد استهلاك المياه والتعامل معها بأرقى السلوكيات الصحيحة .

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