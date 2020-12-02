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ثقافة

آثارنا والهوية الثقافية علي طاولة منتدى تغريد فياض

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 11:39 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
يستضيف أتيليه القاهرة بمقره الكائن بشارع كريم الدولة بوسط البلد، في الخامسة والنصف مساء السبت المقبل، أمسية جديدة من أمسيات منتدى تغريد فياض الثقافي اللبناني الأربعين٬ والذي يعقد تحت عنوان "آثارنا والهوية الثقافية- مع الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية".
 
يشارك في الأمسية كل من خبير الآثار مجدي شاكر كبير الأثريين في وزارة الآثار المصرية، ويتحدث عن الاكتشافات الأثرية الحديثة في مصر وأهميتها الثقافية، دكتور صلاح شفيع خبير باللغة العربية- يتحدث عن جمال اللغة العربية وغناها، دكتور بسام الشماع خبير الآثار، ويتحدث القيمة الثقافية للآثار، هذا وتختتم الفاعلية بأمسية شعرية فنية يشارك فيها شعراء وفنانين من مصر وعدة عربية وأفريقية.

وتقام الأمسية مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.

تغريد فياض، شاعرة وكاتبة ومترجمة لبنانية -ولدت بالكويت مؤسسة ورئيسة صالون تغريد فياض الثقافي اللبناني في القاهرة صدر لها: 1- قلب على سفر -2006 2- هل من مرافيء -2009 3- لأحلامها قوس قزح -2014 - تحت الطبع: 1- قصص عالقة في الهواءـ قصص 2- ميناء أخير لطائر العنقاءـ شعر 3- سندبادة ـ رواية.

وكان قد أقام منتدى تغريد فياض الثقافي اللبناني بالتعاون مع المركز الثقافي الروسي فعاليات المنتدى في دورته السادسة والثلاثين تحت عنوان «الأدب الروسي وتأثيره على الأدب العربي والكتاب العرب»، في ضيافة المركز الثقافي الروسي بالدقي.

وضم المنتدى قراءات بحثية حول الادب الروسي وتأثيره على الادب العربي، بالإضافة إلى خبرات وتجارب فردية في هذا الصدد، بالإضافة إلى تناول اهم واشهر النماذج في الادب الروسي التي تركت اثرا واضحا في الادب العربي وفي المخيلة العربية بشكل عام.

وشارك في المؤتمر العديد من الادباء والكتاب والمثقفين. شعراء وروائيون وقصاصون ونقاد يتناولون تأثير الادب الروسي عليهم وما يتضمنه من سحر خاص هو اقرب للمخيلة الشرقية .
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