رئيس جامعة الأزهر خلال استقبال فريق ضمان الجودة: نسعى بقوة للتحول الرقمي

التقى الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة راجية طه، نائب رئيس هيئة ضمان الجودة للتعليم الأزهري، والدكتورة تحية أبو شعيشع، عميدة كلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة، والدكتور عطية السيد، وكيل كلية التربية للدراسات العليا والبحوث، مدير إدارة التدريب بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بفريقِ الهيئة القومية لضمان جودة التعليم قبل توجهه إلى كلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة.

وأكد رئيس الجامعة سعي الكليات دائما إلى خدمة المجتمع، جنبًا الى جنب مع العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن ذلك كان واضحًا خلال جائحة فيروس كورونا؛ حيث كان أطباء وطبيبات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم في طليعة الصفوف التى تصدت لأزمة فيروس كورونا في مستشفيات العزل التابعة لوزارة الصحة في أسيوط والقاهرة والجيزة ودمياط.





وأشار إلى أن هناك متابعة للخطة الإستراتيجية للجامعة على أرض الواقع، ودعم منظومة التحول الرقمي في مختلف كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم في ظل توجه الدولة الحالي، مضيفًا أنه تم عمل منصات تعليمية.

كما أضاف أن جامعة الأزهر خطت خطوات جادَّة نحو تطوير المناهج بما يتواكب مع متطلَّبات العصر.