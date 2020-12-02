يحيى زكى: 250 شركة عالمية توفر 100 ألف فرصة عمل في اقتصادية قناة السويس

قال المهندس يحيى زكى، رئيس المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، إنه في 2015 تم انشاء المنطقة الاقتصادية وضم اليها 4 مناطق صناعية و6 موانئ بخلاف 3 موانئ فى المنطقة الشمالية و3 فى المنطقة الجنوبية، لافتًا إلى أنه تم ضخ استثمارات فى عام 2020 فى حدود 18 مليار دولار، واستغلال المبلغ فى عمل انفاق والبنية التحتية لخدمة المنطقة الاقتصادية واستثمارات بها.





وأضاف رئيس المنطقة الاقتصادية بقناة السويس خلال قمة مصر الاقتصادية اليوم تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، ننشد فى الخطة القادمة مضاعفة تلك الأرقام، مشيرًا إلى أن هناك 3 مشغلين للموانئ و250 شركة عالمة بالمنطقة الاقتصادية ووفرت 100 ألف فرصة عمل.





وتابع: لا نبدأ من فراغ ولكن هناك عمل كبير منذ سنوات الخمسة الماضية مما رسخ قاعدة ممتاز فى المنطقة الاقتصادية الصناعية، موضحًا أن ميناء العين السخنة من أكبر موانئ مصر من حيث المساحة ويتم تطويره على مراحل مختلفة، مشيرًا إلى أن الافتتاح الرسمى فى خلال الأسابيع القليلة مما سيعمل على تعظيم الفرص فى الفترة القادمة.









من جانبها قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط: إن الحكومة اتخذت سياسات استباقية في مواجهة فيروس كورونا، ووُصفت بأنها الأفضل في أفريقيا والشرق الأوسط، لافتة إلى التوسع في عدد المستفيدين برنامج تكافل وكرامة والتوسع لتوفير فرص عمل للعديد من المواطنين، وتوفير حياة كريمة للقرى الأكثر احتياجًا باعتبارهم أبرز الأدوات لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.





وأضافت خلال قمة مصر الاقتصادية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، أنه يتم توطين الاهتمام المحلي لأهداف التنمية المستدامة وفقًا للنمو الاحتوائي ويعمل على احتواء جميع الفئات لتحقيق تنمية إقليمية متوازنة على مستوى المحافظات واقاليم الدولة، وتعمل الدولة على تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات.





وتابعت انه قامت الدولة المصرية بزيادة الاستثمارات العامة بنسبة 70% فى عام 2020 والتي وصلت إلى 595 مليار فى وقت دول كثيرة اتجهت إلى التقشف بما بعكس الأولويات التي فرضتها أزمة كوفيد -19.



