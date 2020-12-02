يحيى زكي: هناك خطة طموحة لتطوير ميناءى سيناء والعريش

قال رئيس المنطقة الاقتصادية بهيئة قناة السويس ، المهندس يحيى زكى ، إن الميناء الأدبية يؤدى دورا عظيما فى استقبال مواد كيمياوية وزيوت تخدم المنطقة بشكل مباشر ، وأنه يجري تطوير ميناء الطور فى جنوب سيناء بشكل جيد، بالإضافة إلى ميناء شرق بورسعيد الذى قامت الدولة بالاستثمار فيه وهو أول ميناء في مصر يتبع الاستدامة .





وأضاف المهندس يحيى زكى ، خلال كلمته المذاعة اليوم ، أنه تم عمل استثمارات ضخمة فيه واصبح مصنف عالميا لما يتيحه ، وله العديد من المحطات و جارى التباحث والاتفاق على بعض هذه المحطات، وتم اعتماد أحد العقود الخاصة بتجارة السيارات مع تحالف استثمارات أجنبية مباشرة .





وتابع أنه تم اعتماد هذا التحالف فى مجلس الوزراء وبالتالي بداية من العام القادم يبدأ العمل فى محطة تجارة السيارات الموجودة فى ميناء شرق بورسعيد .



