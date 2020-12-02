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يحيى زكي: هناك خطة طموحة لتطوير ميناءى سيناء والعريش

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 01:07 م
رئيس المنطقة الاقتصادية
رئيس المنطقة الاقتصادية بهيئة قناة السويس
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ريهام فيكتور
قال رئيس المنطقة الاقتصادية بهيئة قناة السويس ، المهندس يحيى زكى ، إن الميناء الأدبية يؤدى دورا عظيما فى استقبال مواد كيمياوية وزيوت تخدم المنطقة بشكل مباشر ، وأنه يجري تطوير ميناء الطور فى جنوب سيناء بشكل جيد، بالإضافة إلى ميناء شرق بورسعيد الذى قامت الدولة بالاستثمار فيه وهو أول ميناء في مصر يتبع الاستدامة .

وأضاف المهندس يحيى زكى ، خلال كلمته المذاعة اليوم ، أنه تم عمل استثمارات ضخمة فيه واصبح مصنف عالميا لما يتيحه ، وله العديد من المحطات و جارى التباحث والاتفاق على بعض هذه المحطات، وتم اعتماد أحد العقود الخاصة بتجارة السيارات مع تحالف استثمارات أجنبية مباشرة .

وتابع أنه تم اعتماد هذا التحالف فى مجلس الوزراء وبالتالي بداية من العام القادم يبدأ العمل فى محطة تجارة السيارات الموجودة فى  ميناء شرق بورسعيد   .

واكد أن منطقة بورسعيد مهمة جدًا ، ليست فقط فى ميناء الشرق وإنما الغرب ايضًا للدولة المصرية وتؤدى دورها بشكل عظيم لذلك قمنا بتعليق مستوى الخدمة فيه والتداول فيه بأشكال مختلفة وتجرى به حاليا أعمال تطوير هامة جدا لتحقيق عائد كبير بالنسبة للتعاقدات الجديدة التى جارى اتمامها فى الفترة القادمة إتمامها ، موضحًا أن هناك خطة طموحة لتطوير منائى سيناء والعريش .
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