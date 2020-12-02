يحيى زكى: اقتصادية قناة السويس نقطة انطلاق صادرات مصر إلى أفريقيا

قال المهندس يحي زكى، رئيس المنطقة الاقتصادية
بقناة السويس، هي مركز انطلاق مصر عن طريق شبكة
الطرق والسكك الحديد، حيث للوصول إلى أفريقيا
و تنمية الصادرات المصرية إلى أسواق القارة السمراء.
وأضاف يحي زكى، خلال خلال كلمته في قمة مصر
الاقتصادية المذاعة اليوم، أن المنطقة الصناعية تستطيع إنجاز 30 أو 40 نوع صناعة مختلف، سواء
في الاستمارات المحلية أو الإقليمية أو الإفريقية، وذلك عبر المتطورين الصناعيين مشيرا إلى وجود معايير تعمل على توفير عائد على الدولة جيد.
وأضافت خلال
قمة مصر الاقتصادية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، أنه يتم توطين الاهتمام المحلي
لأهداف التنمية المستدامة وفقًا للنمو الاحتوائي ويعمل على احتواء جميع الفئات
لتحقيق تنمية إقليمية متوازنة على مستوى المحافظات واقاليم الدولة، وتعمل الدولة
على تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات.