يحيى زكى: اقتصادية قناة السويس نقطة انطلاق صادرات مصر إلى أفريقيا

قال المهندس يحي زكى، رئيس المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، هي مركز انطلاق مصر عن طريق شبكة الطرق والسكك الحديد، حيث للوصول إلى أفريقيا و تنمية الصادرات المصرية إلى أسواق القارة السمراء.

وأضاف يحي زكى، خلال خلال كلمته في قمة مصر الاقتصادية المذاعة اليوم، أن المنطقة الصناعية تستطيع إنجاز 30 أو 40 نوع صناعة مختلف، سواء في الاستمارات المحلية أو الإقليمية أو الإفريقية، وذلك عبر المتطورين الصناعيين مشيرا إلى وجود معايير تعمل على توفير عائد على الدولة جيد.

من جانبه قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن الحكومة اتخذت سياسات استباقية في مواجهة فيروس كورونا، ووُصفت بأنها الأفضل في أفريقيا والشرق الأوسط، لافتة إلى التوسع في عدد المستفيدين برنامج تكافل وكرامة والتوسع لتوفير فرص عمل للعديد من المواطنين، وتوفير حياة كريمة للقرى الأكثر احتياجًا باعتبارهم أبرز الأدوات لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.

وأضافت خلال قمة مصر الاقتصادية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، أنه يتم توطين الاهتمام المحلي لأهداف التنمية المستدامة وفقًا للنمو الاحتوائي ويعمل على احتواء جميع الفئات لتحقيق تنمية إقليمية متوازنة على مستوى المحافظات واقاليم الدولة، وتعمل الدولة على تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات.

وتابعت أنه قامت الدولة المصرية بزيادة الاستثمارات العامة بنسبة 70% فى عام 2020 والتي وصلت إلى 595 مليار فى وقت دول كثيرة اتجهت إلى التقشف بما بعكس الأولويات التي فرضتها أزمة كوفيد -19.