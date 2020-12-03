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فيديو جراف

فيديو جراف.. تفاصيل اختطاف مصريين على يد نيجيريين

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 09:00 ص
صدى البلد
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ايمان عبد اللطيف
خرجا بحثًا عن العمل بعد تخرجهما في الأكاديمية البحرية بمحافظة الإسكندرية لتنتهي الرحلة بالاختطاف على يد قراصنة من "نيجيريا".


وكشفت أمل مصطفى توفيق، والدة الضابط البحري سعد شوقي، المختطف على من متن المركب المصري الذي اختطف أمام سواحل نيجيريا، أن نجلها وظيفته الأساسية العمل على متن المراكب التجارية.


وأكدت أن آخر ااتصال بينها وبين نجلها كان مع نهاية يوم الأربعاء وامتد الانقطاع حتى الأحد، فما كان منها إلا أن لجأت إلى الشركة اللبنانية  وعلمت من خلالهم أن المركب تم ااختطافه.


ولمزيد من التفاصيل حول اختطاف مصريين على يد نيجيريين، شاهد الفيديو جراف التالى.



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