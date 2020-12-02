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رئيس صندوق مصر السيادي: استطعنا تحويل أزمة كورونا لإيجابيات ملموسة في الاقتصاد

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 01:19 م
المهندس ايمن سليمان،
المهندس ايمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي
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فرح علاء الخولي
قال المهندس أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن هناك الكثير من التحديات التي تواجه الاقتصاد المصريـ وخاصةً في ظل تفشي فيروس كورونا، لافتًا إلى أن أولويات الصندوق هي الاستثمار طويل الأجل وخلق فرص استثمارية تخلق رؤوس أموال وعائد مستدام، وأن الاستدامة هي اتجاه عالمي، وهو جزء أساسي من الاستراتيجية الاستثمارية للصندوق.

وأوضح خلال حواره في القمة الاقتصادية الثانية برعاية رئيس الوزراء، أن الغرض الأساسي من الصندوق هو دعم اقتصاد الدولة، منوهًا بأن مصر تأخرت نوعا ما عن باقي الدول ليكون لها صندوق بهذا الشكل مقل دول العالم، ولكن كان لديها صناديق أخرى تمثلها، أن من أولويات الصندوق هو تعظيم قيمة أصول الدولة، وهل هي مستغلة بالشكل الأمثل، وخلق فرص لدخول الشركاء والمستثمرين من خلال العديد من البوابات.

وأضاف أن الدولة حاليا أصبحت تولي اهتمامًا كبيرًا على المستثمرين سواء الأجانب أو المحليين، وذلك في ظل امن واستقرار سياسي، مشيرا إلى أن النظرة الشاملة للنسخة الثانية من القمة الاقتصادية تركز على تداعيات فيروس كورونا وإيجابياتها على الاقتصاد، وأن مصر كانت من أول الدولة التي استغلت تلك الجائحة لتقلبها إلى فرص مختلفة.

وأشار إلى أن من أبرز التحديات التي واجهتنا في وقت الإغلاق بسبب فيروس كورونا هو تقليل التصدير والقدرة على عدم التواصل، منوهًا بأن الدولة المصرية كانت في مراحل البناء ومحاولات الاستقرار المادي. 

وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن إنشاء صندوق مصر السيادي كأحد آليات الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، موضحة أنه من المستهدف زيادة رأس المال المصدر للصندوق من 200 مليار جنيه ليتخطى تريليون جنيه.

واستعرضت الوزيرة في كلمتها نيابة عن رئيس الوزراء، النتائج الإيجابية لجهود الإصلاح المبذولة خلال السنوات الأخيرة ومنها تحقيق معدل نمو تصاعدي بلغ 5.6% في العام المالي 2018 -2019.

وأوضحت أن هذا النمو يقود الاستثمار وصافي الصادرات، فضلًا عن انخفاض معدل البطالة إلى نحو 7.8% فى الربع الأول من عام 2019- 2020، مقارنة بـ 13.3% فى عام 2013-2014.
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