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توك شو

عم حارس يكشف كواليس لاعبي الأهلي وسر عن سعد سمير

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 01:09 م
عم حارس محمود علي،
عم حارس محمود علي، مسئول غرفة ملابس فريق النادي الاهلي
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فرح علاء الخولي
أعرب عم حارس محمود علي، مسئول غرفة ملابس فريق النادي الأهلي، عن سعادته لما كتبه الكاف على فحته الرسمية لشكر مجهوداته بعد تتويج الأهلي للمرة التاسعة بكأس افريقيا، وأيضا أنه كان في غاية الفرحة عندما سمع الاغنية التي عملت له مخصوص، وشكر الفنان مجدي الذي غنى هذه الاغنية.

وأوضح عم حارس، خلال حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المري، أن الأقرب لقلبه خلال كل تعاملاته السنين الماضية مع اللاعبين هو محمد ابو تريكة، وعلى رأسهم الكابتن محمود الخطيب عندما كان في الفريق، كاشفا عن كواليس الاعبين اثناء المباريات وان كان الكابتن محمد بركات هو الاخف دما وظلا وكان دائما يكسر حاجز التوتر في المباريات، معقبا: "محمد بركات دمه خفيف".

واضاف ان من الجيل الحالي الكابتن سعد سمير يشبه بركات كقيرا في خفة ظله والمواقف الطريفة الذي يقوم بها مع اللاعبين سواء في الغرفة او الملعب اثناء التمرين وغيرها، واحتفى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بـ"عم حارث" الذي تواجد داخل النادي الأهلي لسنوات طويلة، وأشهر عامل بفريق كرة القدم.

وتُوج الأهلي بطلًا لدوري أبطال أفريقيا بعدما فاز على الزمالك 2-1 بنهائي البطولة، بملعب استاد القاهرة الدولي.

وكتب "كاف" عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "قضى عامل غرفة ملابس الأهلي "عم حارث" 47 عامًا داخل أسوار نادي القرن".

واختتم "كاف" "حمل دوري أبطال إفريقيا 9 مرات. أكثر من أي شخص في التاريخ"، وعزز الأهلي رقمه القياسي، بعدما تُوج بالنسخة التاسعة لدوري أبطال أفريقيا.  
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