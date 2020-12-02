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محافظات

صحة المنيا: إعدام 1589 كيلو أغذية غير صالحة

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 01:16 م
صدى البلد
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أيمن رياض

نفذت مديرية الصحة بالمنيا، حملات تفتيشية ورقابية على منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية، يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وذلك لضمان وصول غذاء آمن، وحفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

 

أوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن الادارة العامة للطب الوقائي "ادارة مراقبة الاغذية" قامت بالمرور على 549 منشأة غذائية خلال شهر اكتوبر الماضي، حيث أسفرت الحملات عن ضبط منشأة غذائية، تعمل بدون ترخيص، وبها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة


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 كما تم إعدام 1589 كيلو جرام أغذية مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب 802 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما تم تحرير272 محضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة.

 

كانت مديرية الصحة ، قد شنت حملات تفتيشية ورقابية أيضاعلى الصيدليات بنطاق مدينة المنيا، أسفرت الحملات عن تحرير 13 محضر لصيدليات مخالفة منها، 4 محاضر لـ 4 صيدليات مخالفة تعمل بدون ترخيص، و 9 محاضر اخرى تنوعت بين عدم تواجد مدير للصيدلية ووجود ادوية مجهولة المصدر، وادوية منشورات ممنوع تداولها داخل الصيدليات، وعدم قيد ادوية الجدول بالدفاتر وتم مصادرة المضبوطات، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

كما نجحت مديرية التموين بالمنيا في ضبط وتحرير 2472 مخالفة تموينية متنوعة، وذلك خلال حملات استهدفت إحكام الرقابة على الأسواق والمخابز البلدية ومحطات توزيع الطاقة والبترول، بهدف القضاء على الغش التجاري والتدليس، والوقوف على سلامة المنتجات المعروضة من المواد الغذائية.

واسفرت الحملات عن ضبط وتحرير 2472 مخالفة، منها 1541 مخالفة للمخابز البلدية، حيث تنوعت المخالفات بين ( 447 مخالفة لخبز ناقص الوزن –  257 مخالفة لخبز غير مطابق للمواصفات – 45 مخالفة للتوقف عن الإنتاج بدون علم الجهات المعنية – 32 مخالفة لتصريف وتجميع دقيق بلدي مدعم – 25 مخالفة لعدم وجود سجلات)، و 735 مخالفة لقضايا تموينية أخرى متنوعة.


كما تم ضبط وتحرير 931 مخالفة تموينية، خلال المرور على الأسواق، تنوعت بين ( 201 مخالفة لعدم إعلان  أسعار المنتجات – 26 مخالفة لمنتجات بدون تاريخ صلاحية – 71 مخالفة محال تجارية بدون ترخيص – 79 مخالفة للحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية – 64 مخالفة متعلقة بقانون 113 لبيع المنتجات بدون فواتير – 7 مخالفات غش تجاري – 14 مخالفة في مجال متابعة المواد البترولية - 189 مخالفة لتجار تموينين، 280 مخالفة لقضايا اخري متنوعة.

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