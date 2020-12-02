4.5 مليار جنيه أرباحا.. البورصة تواصل الأداء الإيجابي بمنتصف تعاملات الأربعاء

ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.





وربح رأس المال السوقي للاسهم المقيدة بالبورصة 4.5 مليار جنيه مسجلا مستوي 645.339 مليار جنيه.





وارتفع مؤشر إيجي إكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.56% مسجلا مستوي 11102 نقطة.





وارتفع مؤشر إيجي أكس 70 الذي يضم عدد 70 شركة متوسطة مقيدة بالبورصة بنسبة 1.3% وزاد مؤشر إيجي أكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري ايجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة1.6%.





وكانت مؤشرات البورصة ارتفعت بشكل جماعي، في نهاية تعاملات امس الثلاثاء ، مدفوعة بعمليات شراء من قبل المستثمرين العرب والأجانب ، في حين مالت تعاملات المصريين نحو البيع .





وأغلق مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" مرتفعا بنسبة 0.86% ، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.43% ، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.3% ، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 1.07% .



