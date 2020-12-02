ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

4.5 مليار جنيه أرباحا.. البورصة تواصل الأداء الإيجابي بمنتصف تعاملات الأربعاء

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 01:19 م
صدى البلد
Advertisements
محمد صبيح
ارتفعت مؤشرات  البورصة بشكل جماعي بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء  بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

وربح رأس المال السوقي للاسهم المقيدة بالبورصة 4.5 مليار جنيه مسجلا مستوي  645.339 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر إيجي إكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.56% مسجلا مستوي 11102 نقطة.

وارتفع مؤشر إيجي أكس 70 الذي يضم عدد 70 شركة متوسطة مقيدة بالبورصة بنسبة 1.3% وزاد مؤشر إيجي أكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري ايجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة1.6%.

وكانت مؤشرات البورصة ارتفعت بشكل جماعي، في نهاية تعاملات امس الثلاثاء ، مدفوعة بعمليات شراء من قبل المستثمرين العرب والأجانب ، في حين مالت تعاملات المصريين نحو البيع .

وأغلق مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" مرتفعا بنسبة 0.86% ، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.43% ، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.3% ، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 1.07% .

وتم تداول نحو 223 شركة ، بإجمالي 494.4 مليون سهم ، بقيمة تداول نحو 2.2 مليار جنيه ، من خلال حوالي 44.20 ألف عملية ، وشهدت البورصة مكاسب متوسطة فى بدء ومنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء بعد أن أغلقت على تراجع المؤشر الرئيسي خلال تعاملات أمس الاثنين .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بدعم من مشتريات المستثمرين..البورصة تواصل الارتفاع في منتصف تعاملات اليوم

بتداولات 2.2 مليار جنيه... ارتفاع جماعى للبورصة بختام التعاملات

ترشيحاتنا

طعن أمام مجلس الدولة ضد قرار حل مجلس «مرتضى»

الجاسوسة الإسرائيلية.. الإفراج عن عميلة تل أبيب بموجب صفقة بين إيران وأستراليا

نانسي عجرم تهنئ الإمارات بمناسبة اليوم الوطني

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 2 ديسمبر 2020

انتقمت منها بلبانة.. شاهد رد فعل مفاجئ من راكبة استفزتها أخرى بشعرها الطويل

بعد إعلان ارتباطهما.. صور حصرية لـ أول ظهور علني لـ حلا شيحة ومعز مسعود

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات مرسيدس بلاك سيريس mercedes amg gt black series.. صور

فنان عُمانى يهنئ الإماراتيين على طريقته الخاصة..صور

جاكوار تطرح jaguar f pace svr 2021 الجديدة كليا.. صور