صندوق مصر السيادي: نسعى لخلق فرص استثمارية وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة

قال أيمن سليمان، رئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن أولويات الصندوق تتمثل في خلق فرص استثمارية وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.





وأضاف أيمن سليمان، خلال كلمته في قمة مصر الاقتصادية المذاعة اليوم ، أن الصندوق سيادي يهتم بالاستثمار طويل الأجل من المشروعات التنموية الكبيرة والقطاع الزراعي .

وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه بالرغم من انخفاض مؤشرات الاقتصاد في مصر إلا أن أهم ما يتميز به الاقتصاد المصري تنوعه في القطاعات مما جعله أكثر مرونة.









وأشارت إلى أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر قدرة على استقبال الصدمات الإقليمية والمتزايدة وأزمة كوفد 19، لذلك فجاءت جميع توقعات أجهزة الدولة إيجابية بشأن الاقتصاد المصرى.





وتابعت أن الاقتصاد المصرى هو الاقتصاد الوحيد فى المنطقة الذى حقق معدلات نمو إيجابية فى ظل أزمة كورونا، ويستدل على ذلك ما جاء مؤخرا فى تقرير آفاق الاقتصاد العالمى والصادر عن صندوق النقد الدولي الصادر فى أكتوبر 2020 والذي توقع فيه النمو الناتج المحلى الإجمالي فى مصر.





وأكدت أن مصر أصبحت الوحيدة ضمن 3 اقتصاديات وحيدة بالشرق الأوسط، وآسيا الوسطى تحقق نمو اقتصادي موجب خلال 2020 -2021.



