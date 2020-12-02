بتسليمهم دراجات هوائية.. محافظ الجيزة يكرم الفائزين في مسابقة الإبداع طموح

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أهمية رعاية النابغين والموهوبين الذين يقدمون أفكار واختراعات علمية يمكن أن تنقل الوطن إلى المقدمة فى مختلف المجالات ، مؤكدًا على ضرورة التواصل مع مراكز بحوث الجامعات والهيئات والأكاديميات العلمية لتبنى الموهوبين وتشجيعهم ورعاية مشروعات اختراعاتهم ودراسة امكانية تمويل هذه المشروعات وتطبيقها على أرض الواقع.





جاء ذلك خلال حفل تكريم عدد من الطلاب المخترعين والمتفوقين علميا ، ممن حصدا المركز الاول على مستوى المحافظة فى البحث العلمى فى مسابقة ( الابداع طموح ) وهى المسابقة التى نظمتها مديرية التربية والتعليم بالجيزة وهم الطلاب مينا ثروت لطفى وحبيبة خالد البدرى التابعين لمدرسة أمبابة الثانوية الرسمية بادارة شمال الجيزة التعليمية حيث ابتكر الطالبان طريقة فعالة للوقاية من مرض السرطان وعلاجه بسهولة بعد سلسله من الابحاث والدراسات التى قاموا بها .





وسلَم محافظ الجيزة، الطلبة المكرمين شهادات تقدير ودراجات هوائية حديثة فى اطار حرص الدولة على نشر ثقافة استخدام الدرجات الهوائية .





كما هنأهم المحافظ بهذا التفوق والنبوغ ، معربًا عن استعداده لتقديم الدعم لأبناء المحافظة النابغين والمتفوقين علميا فى شتى المجالات ومساعدتهم فى النهوض بمستواهم لرفع اسم مصر فى كافة المحافل العالمية ، وذلك فى إطار اهتمام الدولة بالبحث العلمى والابتكارات لتحقيق التنمية المنشودة على أرض مصر.









وأشار إلى أن محافظة الجيزة تحرص دائما على تكريم طلابها المتفوقين ليكون حافز لهم على الاستمرار فى الابداع والتفوق مؤكدا انه سيتم التنسيق مع المراكز العلمية والبحثية لتقديم الدعم اللازم للطلاب المبتكرين والموهوبين .









حضر احتفالية التكريم الاستاذة هند عبد الحليم نائب المحافظ لشئون خدمة المجتمع واللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة وأولياء أمور الطلاب المبتكرين .





من ناحية أخرى أعلنت محافظة الجيزة عن بدء تطبيق القرار المنظم لمواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والمقاهى والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية اعتبارا من اليوم الثلاثاء وذلك طبقا لقرارات اللجنة العليا للمحال العامة برئاسة اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية وفي اطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع .





واشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ان تم توجية رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع شرطه المرافق ومتابعة تطبيق القرارات المنظمة لفتح وغلق المحال والمطاعم والورش الحرفية بمنتهى الحزم مع تفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحى لتكثيف الحملات المفاجئة على كافة المحال التجارية للتأكد من إلتزام أصحابها بتطبيق مواعيد الغلق الجديدة وتفعيل القانون على غير الملتزمين.





وأشار المحافظ ان المحال والمراكز التجارية يبدء نشاطها صيفًا الساعه 7 صباحًا ويتم الغلق في تمام الساعة 11مساء وفيما يتعلق بفصل الشتاء ستكون من الساعه 7 صباحا حتى 10 مساء وفيما يتعلق بالبازارت والمطاعم والكافيهات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية سيكون العمل صيفا بداية من الساعه 5صباحًا وحتى 1صباحا (صيفا) بينما تكون فترة العمل ( شتاءا ) من الساعة 5صباحا وحتى الساعة 12مساء .

اضاف المحافظ انه فيما يتعلق بالورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكانية فان مواعيد عملها ستكون من الساعة 8صباحا حتى الساعة 7مساء (صيفًا ) ومن الساعة 8 صباحا حتى الساعة 6مساء (شتاء) .





وأوضح المحافظ انه طبقا للقرارات المنظمة فان يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة يكون فتح المحال والمراكز التجارية من 7صباحا وحتى 12مساء صيفا ، بينما ستعمل شتاء من الساعة 7 صباحا حتى الساعة 11مساء وفيما يتعلق بالمطاعم والكافيهات والبازارات ستعمل يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة من 5 صباحا حتى 1صباحا صيفا وشتاء