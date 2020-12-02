لسرقة ٣ رؤوس ماشية.. عاطل يهشم رأس عامل بالفيوم

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية من ضبط عاطل يهشم رأس عامل لسرقة 3 رؤوس ماشية فى الفيوم .





تلقى مركز سنورس الفيوم بلاغا من 30 سنة عامل ومقيم– بندر سنورس بعثوره على جثة شقيقه– 33 سنة عامل ومقيم بذات الناحية داخل حظيرة الماشية الخاصة بهما - دائرة المركز ، وسرقة 3 رؤوس ماشية (2 جاموس ، 1 بقري) وما تبين من وجود جثة المذكور داخل الحظيرة.









و توصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط مباحث الفيوم أن وراء إرتكاب الواقعة – عاطل - مقيم بشارع 6 أكتوبر - بندر سنورس ) .









وبإستهدافه أمكن ضبطه ، إعترف وقرر بدلوفه للحظيرة من خلال تسلق السور الخارجي لها حيث وجد المجني عليه نائمًا فإعتدى عليه بعصا وقطعة حديدية كانوا بحوزته وكذا قطعة حجر كانت بجوار المجني عليه حتى تأكد من وفاته وعقب ذلك حاول الخروج مترجلًا بــ 3 روؤس ماشية إلا أنه لم يتمكن من ذلك فإستقل دراجة بخارية ملك المجني عليه وإتجه لأحد مواقف السيارات حيث قام بالإتفاق مع قائد سيارة ربع نقل على نقل الماشية مقابل مبلغ 150 جنيه وإصطحبه للحظيرة وقام بنقل الماشية لسوق الماشية بطامية وتصرف فيها بالبيع .









وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.