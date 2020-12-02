نهى عابدين: 2020 كبرتني وعلمتني حاجات كتير

قالت الفنانة نهى عابدين، إن سنة 2020 كانت صعبة على الجميع بسبب وباء كورونا، والمخاوف التي واجهها العالم أجمع، لافتة إلى أنها أعادت حساباتها خلال الأشهر الماضية التي كانت تمكث فيها في منزلها بسبب الحجر الصحي.





وأضافت نهى عابدين، في تصريح خاص لـ"صدى البلد": "2020 علمتني وكبرتني وقمت بإعادة اكتشاف نفسي من جديد، وحاولت اتخلص من عيوبي مثل العصبية".





مسلسل نمرة اتنين:





وقالت نهى عابدين: "مسلسل نمرة اتنين فكرته قائمة على الواقعية وهذا ما شعر به الجمهور لأني تلقيت ردود أفعال حول الحوار انه صادق واقرب الى الواقع بشكل كبير وهذا ما يحدث داخل كل بيت مصري بين الأزواج".









وأضافت :" لم نخشى وجود جرأة في السيناريو وظهور الابطال يتحدثون على طبيعتهم الى حد كبير من الواقع ، حتى يصدق المشاهد ويشعر ان ما يشاهده امر حقيقيا وليس مجرد حبكة درامية".









وتابعت نهى عابدين ان من أهم الأسباب التي جعلتها توافق على دور " علا" في مسلسل نمرة اتنين، وجود المخرج طارق العريان، مشيرة إلى أنها كانت تتمنى العمل معه.









اما عن الصعوبات ، لفتت نهي عابدين الى انها لم تواجه صعوبات في تقديم الشخصية بل كانت هناك صعوبة في التصوير وتطلب منها مجهودًا وتركيزا.





قرار الاعتزال :

كشفت الفنانة نهى عابدين انها اتخذت قرار الاعتزال بسبب ظروف نفسية سيئة دفعتها للإقدام على تلك الخطوة، لافتة إلى أنها أعلنت الخبر واختفت عن الأنظار.









وأضافت:" في بعض الأحيان يشعر الإنسان برغبته في الابتعاد عن كل شيء وهذا ما شعرت به نتيجة تراكمات وضغوط نفسية في الماضي".









وأشارت إلى أن هذا القرار كان نتيجة تسرع وعدم تفكير ، مشيرة الى انها تحاول التخلص من هذه الصفة".







