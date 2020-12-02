محمد عبد الحليم يروى قصة الترند كاملة وأول تعليق على الفتاة صاحبة منشور التسول









انتشر منذ ليل الاثنين الماضى، منشور لفتاة التقطت صورة مع الفنان محمد عبد الحليم، في منطقة الملك الصالح بحي مصر القديمة وسط القاهرة، وعلقت عليها بالقول إن الفنان يجلس دائما بجوار نفق الملك الصالح، وتركت رقم هاتفه، وطلبت من المتابعين مساعدته في الوصول لمخرج "حتى يتمكن من العمل مجددا".





وقال تامر نجل الفنان محمد عبد الحليم، إن هناك فتاة من معجبي والده التقطت صورة معه من أمام باب منزله، ومن بعدها بساعة واحدة انتشرت على السوشيال ميديا، بعد أن كتبت عليها بحسن نية: "لما تشوفوه اتصوروا معاه".









وأضاف الفنان محمد عبد الحليم، خلال حواره ببرنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، أن الفنان أحمد بدير ويونس شلبى وسعيد صالح، كانوا يأتون للجلوس معى فى شارع الملك الصالح أمام المنزل.

