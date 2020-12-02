يحيى زكى: 250 شركة عالمية توفر 100 ألف فرصة عمل في اقتصادية قناة السويس.. إجمالي الاستثمارات حتى الآن 18 مليار دولار.. خطة لتحسين المناطق الصناعية.. وافتتاح أول ميناء أخضر قريبا









أكد المهندس يحيى زكى، رئيس المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، أن الدولة تعمل على إنهاء كل التعاقدات الخا صة بالمنطقة الصناعية الروسية، وهي أول منطقة صناعية خارج الأراضي الروسية، ما يعد سبقا، لافتا إلى أن هناك خطة كاملة لتطوير وتحسين منطقة العريش وتنمية سيناء وهذه الخطة تشير لإنهائها في 2025.



وقال المهندس يحيى زكى: "نتمنى أن يكون 2021 عاما مختلفا عن العام الحالى من خلال الانطلاق فى تطبيق استراتيجية توفر التوازن والنجاح للقطاعات المستهدفة، فيما يتعلق بالخطة الترويجية فى كل القطاعات المستهدفة الـ14".









وأضاف رئيس المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، خلال كلمته في قمة مصر الاقتصادية المذاعة اليوم، الأربعاء، أن القناة هي مركز انطلاق مصر عن طريق شبكة الطرق والسكك الحديد، للوصول إلى أفريقيا وتنمية الصادرات المصرية وأسواق القارة السمراء.









وأوضح يحيى زكى أن المنطقة الصناعية تستطيع إنجاز 30 أو 40 نوع صناعة مختلفا، سواء في الاستمارات المحلية أو الإقليمية أو الأفريقية، وذلك عبر المتطورين الصناعيين، مشيرا إلى وجود معايير تعمل على توفير عائد على الدولة جيد.









وتابع أن ميناء الأدبية يؤدى دورا عظيما فى استقبال مواد كيمياوية وزيوت تخدم المنطقة بشكل مباشر، وأنه يجري تطوير ميناء الطور فى جنوب سيناء بشكل جيد، بالإضافة إلى ميناء شرق بورسعيد الذى قامت الدولة بالاستثمار فيه، وهو أول ميناء في مصر يتبع الاستدامة.









وذكر المهندس يحيى زكى، أنه تم عمل استثمارات ضخمة فيه وأصبح مصنفا عالميا لما يتيحه، وله العديد من المحطات وجار التباحث والاتفاق على بعض هذه المحطات، وتم اعتماد أحد العقود الخاصة بتجارة السيارات مع تحالف استثمارات أجنبية مباشرة.









وأضاف رئيس المنطقة الاقتصادية بقناة السويس: "كان لدينا تحديات كثيرة جدًا خلال عام 2020، ولكن الإجراءات الاستباقية عملت على تخفيف الأثر المباشر من أداء الموانئ فى المنطقة الاقتصادية".









وأشار إلى أنه تم العمل على محاور تنمية المناطق الصناعية في قناة السويس وفقا لمحورين، محور يضمن خطة قصيرة الأجل وخطة أخرى طويلة الأجل، لافتا إلى أن ما يتم التركيز عليه في الخطة قصيرة المدى هو التركيز على الحوافز المالية، خاصة في الصناعات ذات الأولوية.









وأوضح أن هناك خطة لتحسين المناطق الصناعية بالمنطقة خلال الـ 5 سنوات القادمة، وهذا من خلال التغيير في بعض عامل الجذب والخطة التنفيذية بما يسمح أن يكون لدينا فرص لأداء الأعمال في إطار تنظيمي وقانوني متطور بشكل معين، وأيضا تقديم مجموعة من الحوافز المالية والتدريبية في المنطقة.









وتابع: "نعمل على تطوير نظام العمل فى الموانئ، والحقيقة بدأ العمل فى ذلك من سنة أو أكثر، ويأتي بمردود جيد جدا رغم الظروف الصعبة التى واجهتنا فى ظل كوفيد 19".









وأشار إلى أنه جار العمل على منطقة صناعية هامة جدا في شرق بورسعيد، ووضع المرافق والمخططات الصناعية فيها، إلى جانب العمل على المنطقة الصناعية الروسية، والتي سيجري إنهاء التعاقدات فيها قريبا، وهي أول منطقة روسية صناعية خارج روسيا.









وقال المهندس يحيى زكى، رئيس المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، إنه فى 2015 تم إنشاء المنطقة الاقتصادية وتم ضم 4 مناطق صناعية و6 موانئ إليها، بخلاف 3 موانئ فى المنطقة الشمالية و3 فى المنطقة الجنوبية، لافتًا إلى أنه تم ضخ استثمارات فى عام 2020 فى حدود 18 مليار دولار، واستغلال المبلغ فى عمل أنفاق والبنية التحتية لخدمة المنطقة الاقتصادية واستثمارات بها.









وأوضح أن المنطقة الصناعية بقناة السويس تعمل على جذب المستثمرين.









وأضاف: "ننظر للفرص الاقتصادية سواء عالميا أو قاريًا، ونسعى لتلك الفرص، كما نسعى لإنشاء مصنع عربات السكك الحديدية بالتعاون والمشاركة مع الصندوق السيادى والقطاع الخاص، والذى يعد أحد النماذج المتاحة والجارى مشاركتها، وذلك لخدمة الناتج المحلى المصرى".







