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سيارات

بي ام دبليو تستعد لطرح الوحش الألماني 2022 bmw x7 فيس ليفت.. صور

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 04:01 م
بي ام دبليو 2022
بي ام دبليو 2022 bmw x7
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اشرف عطية
كشفت شركة بي ام دبليو عملاق صناعة السيارات الألمانية منذ عامين عن سيارتها bmw x7 وهي تعمل الآن علي تعديل نسخة جديدة فيس ليفت منها والتي سيتم إطلاقها في خلال عام ونصف من الآن. 

والتقطت العدسات التجسسية صورًا للسيارة بي ام دبليو 2022 bmw x7 بتمويهات كثيفة على واجهتيها الأمامية والخلفية واليوم ظهر تصميم تخيلي  يستند علي اللقطات التجسسية. 

وتظهر السيارة بي ام دبليو 2022 bmw x7 بشبك أمامي أطول، ومصابيح أمامية مقسمة السفلى هي المصابيح الأمامية العادية، والعُلوية تأتي بتصميم نحيف وتتضمن إشارات الانعطاف، ويبدو مظهرها مثيرًا للاهتمام.

ستحصل بي ام دبليو 2022 bmw x7 على مصابيح أمامية مزدوجة، وبالرغم من ذلك، فقد تم نقل المصابيح الأمامية إلى أسفل، لذا قد يكون التصميم التخيلي على حق.

وتبدو الواجهة الخلفية للسيارة بي ام دبليو 2022 bmw x7 أكثر منطقية، حيث حصلت على مصد خلفي جديد بتصميم أكثر شراسة يتميز بمصابيح عاكسة إضافية على كل جانب من الباب الخلفي وزخارف أكبر تُحيط بأنابيب العادم.

ومن المتوقع الكشف عن بي ام دبليو 2022 bmw x7 فيس ليفت في عام 2021 على أن تحصل على ترقيات داخلية أيضًا وخيار محرك هايبرد  ولن تحصل بي ام دبليو 2022 bmw x7على إصدار M، لكن ستحصل على إصدار ألبينا XB7 لمنافسة مرسيدس AMG GLS 63 .

وتستعد حاليا شركة بي ام دبليو bmw لطرح  بي ام دبليو bmw X1  ولكن بتقنيات 2021 التكنولوجية، وتتمثل هذه التقنيات من خلال شبكة المبرد الامامية، التي تخفي ورائها دائرة الشحن الكهربائية.
بي ام دبليو تستعد لطرح الوحش الألماني 2022 bmw x7 فيس ليفت.. صور
بي ام دبليو تستعد لطرح الوحش الألماني 2022 bmw x7 فيس ليفت.. صور
بي ام دبليو تستعد لطرح الوحش الألماني 2022 bmw x7 فيس ليفت.. صور
بي ام دبليو تستعد لطرح الوحش الألماني 2022 bmw x7 فيس ليفت.. صور
بي ام دبليو تستعد لطرح الوحش الألماني 2022 bmw x7 فيس ليفت.. صور
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