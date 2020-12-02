جامعة عين شمس تنتهي من امتحانات الميدتيرم.. تبدأ التجهيز لـ الاختبارات العملية في الكليات.. ودفع المصروفات الدراسية بطرق حديثة

وكيلة آداب عين شمس تكشف لـ "صدى البلد" الطرق الجديدة لدفع المصروفات

هندسة عين شمس: ننتهي من اختبارات الميدتيرم لنبدأ الامتحانات العملية

تعرف على موعد الامتحانات العملية بكلية علوم عين شمس









تعمل كليات جامعة عين شمس على مواكبة التطورات واستحداث طرق مبتكرة لتسهيل العملية التعليمة على الطلاب.











وتسعى الكليات لاتخاذ جميع الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة الطلاب والحد من انتشار العدوى بين الطلاب وتسهيل عملية أداء امتحانات الميدتيرم والنهائية للفصل الدراسي الأول على الطلاب.













ويرصد "صدى البلد" آلية عمل الكليات في ظل الفترة الراهنة:









قال الدكتور محمد رجاء، عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس، إن الكلية تعمل الآن علي أداء أمتحانات الجزء الثاني من "الميدتيرم"، وتسير تلك العملية بشكل إيجابي، حيث يلتزم الطلاب بالحضور وفقا للجداول الموضوعة من قبل إدارة الكلية، وذلك باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد، وذلك للحفاظ على صحة الطلاب والحد من انتشار العدوى بين الطلاب.



















وأوضح "رجاء"، في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد"، أن الامتحانات العملية ستبدأ خلال الأسبوع الثالث أو الرابع من شهر ديسمبر، وذلك عقب الانتهاء من امتحانات الميدتيرم لجميع الفرق الطلابية، مؤكدًا الاستعداد بتجهيز المعامل وقاعات التدريس وتطبيق التدابير الوقائية.









وأكد عميد علوم عين شمس مد عدد ساعات عمل المعامل بالكلية أثناء فترة الامتحانات إلى السابعة مساءً، وذلك لتقليل أعداد الطلبة داخل المعمل وامتحان أكبر عدد ممكن من الطلاب خلال اليوم الدراسي، مشيرا إلى استخدام الاختبارات بالمواد النظرية لتسهيل أداء الامتحانات على الطلبة.









وأضاف أن الكلية تعمل بنظام العزل الصحي لورق الاختبارات بعد كل مادة، لضمان سلامة الورق والحفاظ على المصححين ضد أى عدوى.









وفي هذا الإطار، قال الدكتور ضياء خليل، وكيل شئون كلية الهندسة بجامعة عين شمس، إن العملية التعليمية تسير بشكل إيجابي داخل الحرم الجامعي، وذلك باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، والتزام الطلاب بالمحاضرات "الأون لاين" عبر المنصات الإلكترونية من داخل المنازل.









وأوضح "خليل"، في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد"، أن الطلاب تؤدى امتحانات "الميدتيرم" حسب الجداول الموضوعة وفقًا لإدارة الكلية من داخل الحرم الجامعي وبتقسيم الطلاب إلى مجموعات صغيرة لتقل عدد الطلاب داخل قاعات الامتحانات والحفاظ على التباعد الاجتماعي، لافتًا إلى أنها ستنتهي في منتصف ديسمبر، وذلك قبل بداية الامتحانات العملية بالكلية.









وأكد وكيل شئون كلية الهندسة بعين شمس سير عمل الأنشطة الطلابية داخل الحرم الجامعي بشكل جيد، مشيرًا إلى أن الكلية وفرت للطلاب إيميل أكاديميا، حتى يتمكن الطالب من استخدام المنصات الإلكترونية لمتابعة المحاضرات وبنوك الأسئلة من خلاله.









وعلى هذا الصعيد، قال الدكتور ضياء خليل، وكيل شئون كلية الهندسة بجامعة عين شمس، إن العملية التعليمية تسير بشكل إيجابي داخل الحرم الجامعي، وذلك باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، والتزام الطلاب بالمحاضرات "الأون لاين" عبر المنصات الإلكترونية من داخل المنازل.









وأوضح "خليل"، في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد"، أن الطلاب يؤدون امتحانات "الميدتيرم" حسب الجداول الموضوعة وفقًا لإدارة الكلية من داخل الحرم الجامعي، وبتقسيم الطلاب إلى مجموعات صغيرة ليقل عددهم داخل قاعات الامتحانات والحفاظ على التباعد الاجتماعي، لافتًا إلى أنها ستنتهي في منتصف ديسمبر، وذلك قبل بداية الامتحانات العملية بالكلية.







