ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خبير: مفهوم الثقافة شامل.. ودور الأسرة محوري في التنشئة .. فيديو

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 04:26 م
صدى البلد
Advertisements
ياسمين القصاص

قال الدكتور على درويش، أستاذ النقد والأدب السياسي بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن الثقافة هي التفاعل الحى مع كل الظواهر، سواء كانت اجتماعية، معيشية وحياتية، والثقافة من منظور عام يتم تعريفها على أنها كل ما يرقى الذوق وينمى ملكات النقد، إضافة إلى أنها تسعف الذاكرة في التعايش واستحضار النبض المجتمعي.

 

وأضاف على درويش، خلال استضافته في برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، أن كل شخص مسئول عن ثقافته وتنشئته، وذلك لأن الثقافة هي القصيدة، الأغنية، الخطاب السياسي، والعلاقة بين كل من الزوج والزوجة، وعلاقة الأب والابن، وقد تكون السلوك في جوانبه. 

 

وأوضح أستاذ النقد والأدب السياسي بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أن دور الأسرة هو الدور المحوري، وقد تكون الوحدة الاجتماعية الأولى التي ينشأ بها الفرد، وأيضا المدرسة الحاضنة لمكونات الإنسان، أي يعنى أن دور الأب والأم يكون في مرحلة التأسيس للتوجيه، التهذيب، النصح، غرس قيم وطنية، وإقامة مظلة الحماية التي تحمي الابن من الانحراف في متاهات التطرف والانحرافات الأخلاقية.

 

وأكد أستاذ النقد والأدب السياسي بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أنه يوجد أنماط أسرية مختلفة، ومنها النمط الديكتاتوري الذى يسعى إلى إحاطة الأبناء بالعقاب الجسدي، حيث أنه ينتهى بالخوف والتمرد، ويوجد أيضا النمط المتساهل وهو الذى يغفل جميع الجوانب التربوية السليمة، موضحا أنه ينتهى بالخلط والاضطراب، يوجد نوع أخر وهو النمط الديمقراطي الذى يعرف بحالة من التوازي والتكامل، حيث أنه يعطى مساحة من الحرية، متابعا أنه يشمل نظرة تهدف إلى توعية الابن بالمسئوليات وسط جو لا يغفل عن العقاب، ولكنه يكون بشرط البعد عن العقاب الجسدي، وإنما بصوره المختلفة التي تحتوى على اليسر والليونة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد واقعة فتاة الإسكندرية.. عواقب تعرض الأبناء للعنف في مرحلة المراهقة

رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا يوضح خطة تأهيل الطلاب لسوق العمل

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تُحيي الليلة المحمدية بدروس العلم والإنشاد الديني

ترشيحاتنا

شوبير يكشف الاستاد الأقرب لاستضافة نهائي كأس مصر

تعلن الاعتزال.. نيللي: اكتفيت بما قدمته.. فيديو

بسبب المونديال.. مصير تأجيل قمة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

حماية المستهلك يحذر المواطنين من تناول منتج Raspberry ketones

الشحات يشارك في السوبر الأفريقي.. وإيقافه مباراتين في دوري الأبطال

مؤلف لن أعيش فى جلباب أبى: حاولت التملص من القصة لهذا السبب.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القائمة الكاملة لأسعار فولفو في مصر 2020

لعرسان 2021| القائمة الذهبية لأفضل وجهات شهر العسل في العالم.. صور

بي ام دبليو تستعد لطرح الوحش الألماني 2022 bmw x7 فيس ليفت.. صور