خبير: مفهوم الثقافة شامل.. ودور الأسرة محوري في التنشئة .. فيديو

قال الدكتور على درويش، أستاذ النقد والأدب السياسي بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن الثقافة هي التفاعل الحى مع كل الظواهر، سواء كانت اجتماعية، معيشية وحياتية، والثقافة من منظور عام يتم تعريفها على أنها كل ما يرقى الذوق وينمى ملكات النقد، إضافة إلى أنها تسعف الذاكرة في التعايش واستحضار النبض المجتمعي.

وأضاف على درويش، خلال استضافته في برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، أن كل شخص مسئول عن ثقافته وتنشئته، وذلك لأن الثقافة هي القصيدة، الأغنية، الخطاب السياسي، والعلاقة بين كل من الزوج والزوجة، وعلاقة الأب والابن، وقد تكون السلوك في جوانبه.

وأوضح أستاذ النقد والأدب السياسي بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أن دور الأسرة هو الدور المحوري، وقد تكون الوحدة الاجتماعية الأولى التي ينشأ بها الفرد، وأيضا المدرسة الحاضنة لمكونات الإنسان، أي يعنى أن دور الأب والأم يكون في مرحلة التأسيس للتوجيه، التهذيب، النصح، غرس قيم وطنية، وإقامة مظلة الحماية التي تحمي الابن من الانحراف في متاهات التطرف والانحرافات الأخلاقية.

وأكد أستاذ النقد والأدب السياسي بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أنه يوجد أنماط أسرية مختلفة، ومنها النمط الديكتاتوري الذى يسعى إلى إحاطة الأبناء بالعقاب الجسدي، حيث أنه ينتهى بالخوف والتمرد، ويوجد أيضا النمط المتساهل وهو الذى يغفل جميع الجوانب التربوية السليمة، موضحا أنه ينتهى بالخلط والاضطراب، يوجد نوع أخر وهو النمط الديمقراطي الذى يعرف بحالة من التوازي والتكامل، حيث أنه يعطى مساحة من الحرية، متابعا أنه يشمل نظرة تهدف إلى توعية الابن بالمسئوليات وسط جو لا يغفل عن العقاب، ولكنه يكون بشرط البعد عن العقاب الجسدي، وإنما بصوره المختلفة التي تحتوى على اليسر والليونة.