نشرة المرأة والصحة.. 10 أطعمة تجلب السعادة وتقاوم الاكتئاب.. علاج احتباس الماء فى الجسم

كشف الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة عن أفضل طرق الحماية من التقاط العدوي من فيروس كورونا.

تصاب البشرة باستمرار وباختلاف أنواعها بالجفاف في فصل الشتاء، وهو ما يدفعنا إلى البحث عن علاج جفاف البشرة في الشتاء؛ حيث إن البشرة تحتاج إلى المزيد من الاهتمام؛ وذلك للقضاء على الجفاف إلي يحدث في مُعظم الحالات نتيجة عوامل مثل الطقس البارد في الشتاء، وهو ما يجعلها في حاجة دائمة لـ علاج جفاف البشرة في الشتاء.

طرق للتخلص من آلام الغازات المحتبسة في الأمعاء يمكن أن تكون مزعجة بشكل لا يصدق. قد يسبب ألمًا حادًا وتشنجًا وتورمًا وضيقًا وحتى الانتفاخ.





هناك العديد من فوائد شرب المورينجا على الريق؛ حيث تعتبر المورينجا عشب هندي مشتق من الأوليفيرا، ويستخدم لغرض التخسيس وغيرها من الاستخدامات غير المتوقعة، وتم استخدام المورينجا في العديد من الوصفات والعلاجات الطبية كـ علاج الأمراض الجلدية والسكري والالتهابات، ولكن يعتقد في الحقيقة ان هناك فوائد لـ شرب المورينجا على الريق .



