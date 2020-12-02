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مرأة

بإطلالة ناعمة.. فهرية أفجان تسحر متابعيها بجلسة تصوير من منزلها

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 02:50 م
فهرية أفجان
فهرية أفجان
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آية التيجي
شاركت الممثلة التركية فهرية أفجان متابعيها صور جديدة، وقامت بمشاركتها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وظهرت فهرية أفجان بإطلالة ناعمة وبسيطة، وهو ما عبر عنه متابعيها عبر التعليقات.

ارتدت فهرية أفجان توب كت باللون الأبيض ، وعليه بنطال من الحرير باللون النحاسي ، وهو ما أبرز من رقتها وأنوثتها بشكل كبير.


وتركت فهرية أفجان شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة انسابية ناعمة، وهو ما يتناسب مع تفاصيل إطلالتها.

وأكملت فهرية إفجان في وضع المكياج، حيث اكتفت باللون الكمشير الفاتح كأحمر شفاه، مع الآي لاينر  لتبرز من جمال عينيها.

ولم تتكلف فهرية إفجان في ارتداء الإكسسوارات، حيث اكتفت بالهور بإطلالة طبيعية وناعمة تبرز فيها من انوثتها.

ولدت الممثلة التركية فخرية إفجان والتي من أصل ألماني في 4 يونيو 1986 في ألمانيا، وهي من أم شركسية الأصل و أب تركي من نازحي مدينة كافالا.

ودرست فهرية إفجان في جامعة هاينريش هاينه الألمانية في قسم علم الإجتماع، لكنها انتقلت فيما بعد إلى إسطنبول مع والدتها. وصورت أول مسلسل تلفزيوني لها والذي أطلق قدرتها التمثيلية وشهرتها؛ حيث برعت في أداء دور "نجلاء" في مسلسل الأوراق المتساقطة. 

وفي العام نفسه، قدمت فهرية إفحان أول تجربة سينمائية لها بدور البطولة في فيلم Aşk Tutulması، و فيلم أنت منزلي، كما شاركت عام 2006 في مسلسل Hasret و Cennet ، وقامت بأداء دور البطولة في مسلسل الربيع الكاذب (Yalancı Bahar) أمام الممثل العالمي جانسيل إلتشين وانتهى المسلسل مبكرًا لظروف شركة الإنتاج بالرغم من أنه كان ناجحًا .

وكذلك اشتهرت فهرية أفجان بمسلسل طائر النمنمة عام 2013 - 2014 التي لعبت دور البطولة فريدة، ولها فيلم العشق يشبهك مع الممثل التركي بوراك أوزجيفيت. 

وقامت فهرية إفجان  بدور جديد في مسلسل "حَتَّى الْمَمَاتِ" مع انجين أكيوريك بدور محامية، كما أنها قامت بتصوير إعلانات ماركة كوتون Koton العالمية في صيف 2017.

واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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