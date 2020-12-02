بإطلالة ناعمة.. فهرية أفجان تسحر متابعيها بجلسة تصوير من منزلها

ولدت الممثلة التركية فخرية إفجان والتي من أصل ألماني في 4 يونيو 1986 في ألمانيا، و هي من أم شركسية الأصل و أب تركي من نازحي مدينة كافالا.





ودرست فهرية إفجان في جامعة هاينريش هاينه الألمانية في قسم علم الإجتماع، لكنها انتقلت فيما بعد إلى إسطنبول مع والدتها. وصورت أول مسلسل تلفزيوني لها والذي أطلق قدرتها التمثيلية وشهرتها؛ حيث برعت في أداء دور "نجلاء" في مسلسل الأوراق المتساقطة.





وفي العام نفسه، قدمت فهرية إفحان أول تجربة سينمائية لها بدور البطولة في فيلم Aşk Tutulması، و فيلم أنت منزلي، كما شاركت عام 2006 في مسلسل Hasret و Cennet ، وقامت بأداء دور البطولة في مسلسل الربيع الكاذب (Yalancı Bahar) أمام الممثل العالمي جانسيل إلتشين وانتهى المسلسل مبكرًا لظروف شركة الإنتاج بالرغم من أنه كان ناجحًا .





وكذلك اشتهرت فهرية أفجان بمسلسل طائر النمنمة عام 2013 - 2014 التي لعبت دور البطولة فريدة، ولها فيلم العشق يشبهك مع الممثل التركي بوراك أوزجيفيت.



