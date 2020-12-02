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فن

سيلفي من داخل سيارتها.. دينا فؤاد: يوم جديد كله أمل وتفاؤل

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 02:50 م
صدى البلد
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القسم الميدانى

شاركت الفنانة دينا فؤاد صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

وظهرت دينا فؤاد من داخل سيارتها بصورة سيلفي، رافعة شعرها الي اعلي، و ترتدي نظارة شمس سوداء اللون، مع جاكيت جينز باللون اللبني.

 

وعلقت دينا فؤاد علي الصورة قائلة: " يوم جديد كله أمل وتفاؤل ".

 

تعيش دينا فؤاد هذه الأيام حالة من النشاط الفنى، حيث تقرأ حاليا عددا من السيناريوهات المهمة المعروضة عليها، لاختيار الأفضل من بينها لتقديمه خلال شهر رمضان المقبل، حيث اعتاد جمهورها على إطلالتها المختلفة كل عام خصوصا فى شهر رمضان، منذ أن بدأت مشوارها مع مسلسل " الدالي " و الذى تزامن عرضه فى شهر رمضان المبارك.

و تصور حاليا مسلسل " جمال الحريم " مع المخرجة منال الصيفي، و من المقرر عرضه خارج السباق الرمضانى، و تحديدا فى الموسم الشتوى.

 

و تظهر خلال العمل بشخصية جديدة و مختلفة عليها تماما، لم تقدمها من قبل، إذ تتحدى  نفسها فى العمل الدرامى الجديد و تتخلى عن جمالها و تظهر قدراتها التمثيلية خصوصا و أن الدور يعتمد على التمثيل و الانفعالات و يندرج تحت الأدوار المركبة و الصعبة.

 

و مسلسل «جمال الحريم» يشارك فى بطولته نخبة من الفنانين على رأسهم  نور، خالد سليم، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبدالخالق، رنا رئيس، محمد شاهين، من تأليف سوسن عامر، و إخراج منال الصيفي، و إنتاج شركة سينرجى.

 

كانت دينا فؤاد برعت فى تقديم شخصية "نسرين" بمسلسل "الاختيار" الذى عرض فى شهر رمضان الماضى ونالت إشادات واسعة عنها، وكذلك شخصية "عبير" فى مسلسل "الأخ الكبير"، و احتفى بها الجمهور و النقاد.

 

و نشرت دينا فؤاد عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور و الفيديوهات "إنستجرام" فيديو جديدًا عن تكريمها من الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الندوة التثقيفية 32 للقوات المسلحة



 

و علقت دينا فؤاد قائلة: "فخورة جدًا بتكريمي من سيادة الرئيس، ده وسام على صدري وشرف ليّ طول حياتي وعلامة فارقة في مشواري الفني  #الاختيار #تحيا_مصر #دينا_فؤاد #الندوة_التثقيفية_للقوات_المسلحة #نسرين_عشماوي".


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