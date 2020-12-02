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أصل الحكاية

الوجه الآخر لشركات السيارات الألمانية التي فشلت وتم إغلاقها

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 04:15 م
شركات السيارات الألمانية
شركات السيارات الألمانية
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اشرف عطية
ألمانيا معروفة ببلد الماكينات لأنها من رواد الصناعة في العالم و انبثق منها العديد من كيانات السيارات العملاقة و التي لم يستطع منافستها شركات اخري حتي يومنا هذا مثل شركة بي ام دبليو bmw و شركة مرسيدس mercedes


بدأت صناعة السيارات عالميًا في ألمانيا في نهاية القرن الثامن عشر و لكن ليست كل شركات السيارات الالمانية ناجحة مثل الشركات التي ذكرناها بل توجد ايضا شركات المانية حالفها الفشل.. و في هذا السياق نعرض قائمة بأبرز شركات صناعة السيارات الألمانية التي لم يحالفها الحظ في الاستمرار في المنافسة و صناعة السيارات . 


1– شركة EMW

بدأت شركة EMW عملها بالصناعة في عام 1945، وأغلقت مصانعها في عام 1956، وكان من أبرز طرازاتها EMW 340.


2– شركة Amphicar

بدأت شركة Amphicar الألمانية عملها في صناعة السيارات في عام 1961، واستمرت حتى 1968، وكان من أبرز السيارات التي طرحتها طراز Amphicar 770، وقد بيعت منه 4 آلاف نسخة في أمريكا وأوروبا.


3– شركة Brutsch

بدأت شركة Brutsch عملها بصناعة السيارات عام 1952، وتوقف إنتاجها في 1958، ولم تنتج خلال هذه السنوات الست سوى 81 سيارة فقط.


4– شركة Champion

بدأت شركة Champion عملها بصناعة السيارات عام 1948، واستمر عملها حتى عام 1954، ومن أبرز موديلاتها طراز Champion 400.


5– شركة Merkur

بدأت شركة Merkur عملها في عام 1985، وتوقف إنتاجها في عام 1989.


6– شركة Fuldamobil

بدأت شركة Fuldamobil عملها في الصناعة في عام 1950، واستمرت لمدة 10 سنوات حتى توقفت في عام 1960.


7– شركة Neckar

بدأت شركة Neckar عملها بصناعة السيارات في عام 1959، واستمر تواجدها حتى عام 1967، وكان من أبرز طرازاتها Neckar Weinsberg 500 .


8– شركة Wiesmann

بدأت شركة Wiesmann عملها بالصناعة في عام 1993، وأوقفت إنتاجها في عام 2014 .
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