رحمك الله أخي.. وليد أزارو ينعى محمد أبرهون

شارك المغربي الدولي وليد أزارو صورة للاعب محمد ابرهون عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام ناعيا إياه.

و علق وليد ازارو على الصورة قائلا: " انا لله وإنا اليه راجعون.. اللهم ارحمه وأكرم نزله و اجعله من اهل الجنة .. رحمك الله اخي ".

وتوفى اللاعب محمد أبرهون، لاعب المنتخب المغربي السابق والمغرب التطواني ونادي ريزا سبور التركي، اليوم الأربعاء، بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان عن عمر ناهز 31 عاما، في احد المستشفيات بتركيا.

و كان قد ودع المغربي وليد أزارو، النادي الأهلي و جمهوره، بعد الرحيل عنه و الانتقال لنادي الاتفاق السعودي.

و أعلن نادي الاتفاق السعودي، عن التعاقد مع المغربي وليد أزارو قادمًا من النادي الأهلي لمدة موسمين.

و نشر أزارو رسالة و داعية للأهلي و جمهوره قائلًا: " أود أن أتقدم بخالص الشكر لمسئولي النادي الأهلي و اللاعبين و جماهير النادي العظيمة على كل الحب ."

و أضاف : " نجحنا و التقدير الذي شاهدته منذ انضمامي للنادي منذ 3 مواسم.. 3 بطولات دوري و كأس بمساعدة زملائي في الحصول على السوبر المصري، كما نلت شرف الحصول على لقب هداف الدوري المصري.. دائمًا ما سيظل جمهور الأهلي و دعمه لي في وجداني."

و قدرت التقارير الصحفية قيمة انتقال أزارو للاتفاق مقابل مليون و 100 ألف دولار.

و أعلن فريق الاتفاق السعودي التعاقد مع المغربي وليد ازارو لاعب النادي الاهلي حتي عام 2022 .

و رحب النادي السعودي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر بالاتفاق مع اللاعب و إعلان ضمه بشكل رسمي بعدما قضي نصف موسم علي سبيل الاعارة قادما من النادي الاهلي .





ولعب ازارو مع فريق الاتفاق السعودي 7 مباريات و سجل ثلاثة أهداف و ذلك بسبب توقف المسابقة علي خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد .





وأنهى فريق الاتفاق السعودي الموسم الماضي 2019- 2020 محتلا المركز الثامن في جدول ترتيب الدورى السغودي برصد 42 نقطة.