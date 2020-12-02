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وزير المالية: مشروعات مصر الضخمة استوعبت العائدين من الخارج بسبب كورونا

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 04:12 م
وزير المالية
وزير المالية
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ريهام فيكتور
قال وزير المالية ، الدكتور محمد معيط ، إن فيروس كورونا أثر على الاقتصاد فى أنحاء العالم ، منوهًا إلى أن هناك مؤسسات مالية ضخمة تأثرت بشكل كبير.


وأضاف معيط ، خلال كلمته في قمة مصر الاقتصادية المذاعة اليوم ، أن الاقتصاد المصري "حمانا وحصنا" فى تلك الازمة على الرغم من كل هذا التأثر .


وأشار  وزير المالية ، إلى أن قدرات الدولية المصرية  تستطيع النفقة بشكل أكبر ، ونسعى لعمل حماية اجتماعية بشكل حقيقي من خلال الصرف على المشروعات التي توفر فرص عمل.


وتابع  أننا نسعى لتدبير عمل لأصحاب الأعمال غير المنتظمة، لافتًا إلى أن هناك مشروعات فى مصر بمئات المليارات ويعمل فيها حوالي 6 ملايين مواطن .


وأكد  وزير المالية ،  أن الخليج  تأثر بسبب فيروس كورونا ورجوع العمالة المصرية لأرض الوطن ، وساعدت مشروعات مصر الضخمة على توفير فرص عمل للعائدين من الخارج مما أدى إلى عمل توازن واستيعاب كم كبير من العمالة وخلق فرص عمل .
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