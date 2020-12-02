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تعليم

رئيس جامعة الزقازيق يتفقد التجهيزات والتشطيبات بمستشفي جراحات الأطفال التخصصي

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 04:26 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي
تفقد الدكتور عثمان شعلان ، رئيس جامعة الزقازيق ، اليوم ،مستشفي جراحات الأطفال التخصصي التابع لمستشفيات جامعة الزقازيق ، بما يتضمنه من أقسام وخدمات طبية وتعليمية متميزة ستقدم من خلالها ، بالإضافة إلى ما تم انجازه من أعمال إنشائية ، معربًا عن خالص شكره وتقديره للقائمين علي ذلك الصرح العظيم الذي يعد إضافة لتخصصات طب الأطفال ، والتأكيد علي كافة الاستعدادات للبدء في التجهيزات الطبية والفرش الطبي اللازم لدخول المستشفى الخدمة الفعلية وتقديم خدمة طبية متميزة للأطفال. 

 وأكد " شعلان "أن المستشفي الجديد يعد صرحًا طبيًا كبيرًا يساهم في الإرتقاء بالمنظومة الصحية بقطاع مستشفيات جامعة الزقازيق ، من خلال تقديم خدمات صحية وعلاجية متميزة للأطفال تحت إشراف نخبة من الأساتذة والأطباء المتميزين ، وذلك في إطار حرص الجامعة علي المساهمة في تنفيذ خطة الدولة للتطوير المستمر والارتقاء بمستوي القطاع الصحي والخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين .

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رافق رئيس الجامعة خلال جولته التفقدية للمستشفى الدكتورة غادة شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتورة مرفت عسكر المشرف العام علي قطاع الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور عبد السلام عيد عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ، والدكتور وليد ندا المدير التنفيذي للمستشفيات، والدكتور وائل صبري المشرف العام على الشئون العلاجية والطبية ، ومحمد فكرى المدير المالي والإداري للمستشفيات ، وعدد من وكلاء وأعضاء هيئة التدريس بالكلية والمستشفيات الجامعية.
رئيس جامعة الزقازيق يتفقد التجهيزات والتشطيبات بمستشفي جراحات الأطفال التخصصي
رئيس جامعة الزقازيق يتفقد التجهيزات والتشطيبات بمستشفي جراحات الأطفال التخصصي
رئيس جامعة الزقازيق يتفقد التجهيزات والتشطيبات بمستشفي جراحات الأطفال التخصصي
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