رئيس جامعة الزقازيق يتفقد التجهيزات والتشطيبات بمستشفي جراحات الأطفال التخصصي

تفقد الدكتور عثمان شعلان ، رئيس

، اليوم ،مستشفي جراحات الأطفال التخصصي التابع لمستشفيات جامعة الزقازيق ، بما يتضمنه من أقسام وخدمات طبية وتعليمية متميزة ستقدم من خلالها ، بالإضافة إلى ما تم انجازه من أعمال إنشائية ، معربًا عن خالص شكره وتقديره للقائمين علي ذلك الصرح العظيم الذي يعد إضافة لتخصصات طب الأطفال ، والتأكيد علي كافة

للبدء في التجهيزات الطبية والفرش الطبي اللازم لدخول المستشفى الخدمة الفعلية وتقديم خدمة طبية متميزة للأطفال.



وأكد " شعلان "أن المستشفي الجديد يعد صرحًا طبيًا كبيرًا يساهم في الإرتقاء بالمنظومة الصحية بقطاع مستشفيات جامعة الزقازيق ، من خلال تقديم خدمات صحية وعلاجية متميزة للأطفال تحت إشراف نخبة من الأساتذة والأطباء المتميزين ، وذلك في إطار حرص الجامعة علي المساهمة في تنفيذ خطة الدولة للتطوير المستمر والارتقاء بمستوي القطاع الصحي والخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين .

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رافق رئيس الجامعة خلال جولته التفقدية للمستشفى الدكتورة غادة شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتورة مرفت عسكر المشرف العام علي قطاع الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور عبد السلام عيد عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ، والدكتور وليد ندا المدير التنفيذي للمستشفيات، والدكتور وائل صبري المشرف العام على الشئون العلاجية والطبية ، ومحمد فكرى المدير المالي والإداري للمستشفيات ، وعدد من وكلاء وأعضاء هيئة التدريس بالكلية والمستشفيات الجامعية.

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