ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تحديد هوية إرهابيين.. بيان هام لوزارة الدفاع الجزائرية بشأن تصفية 3 قيادات إرهابية

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 04:14 م
وزارة الدفاع الجزائري
وزارة الدفاع الجزائري
Advertisements
محمود نوفل
كشفت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية، اليوم الأربعاء، عن تحديد هوية اثنين من الإرهابيين الثلاثة المقضي عليهم حيث يتعلق الأمر بـ “لسلوس مدني” المدعو “الشيخ عاصم أبو حيان” الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1994.

وكان الإرهابي المقضي عليه، مسؤولا عن منطقة الشرق ورئيس اللجنة الشرعية لأحد التنظيمات الإرهابية.

كما تم التعرف على الارهابي “هريدة عبد المجيد” المدعو “أبو موسى الحسن” الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1995 وكان الإرهابي المقضي عليه، مكلفا بالدعاية والإعلام لذات التنظيم الإرهابي.

وكانت الحكومة الجزائرية، في وقت سابق ، شنت هجومًا على فرنسا بسبب ما وصفته بـ "التهجم والعدوانية" من قبل باريس تجاه الجزائر.

واتهم المتحدث باسم الحكومة الجزائرية، عمار بلحيمر، فرنسا بالعدوانية تجاه بلاده في سياق لائحة صدرت عن البرلمان الأوروبي قبل أيام بشأن وضع حقوق الإنسان في الجزائر، وفقًا لوكالة الأنباء الجزائرية.

وقال بلحيمر إن "الجزائر ضحية "لوابل متدفق من التهجمات اللفظية تأتينا من فرنسا".

وأضاف أن "هذه الاعتداءات تتم عبر عدة قنوات وهي البرلمان الأوروبي ومنظمات غير حكومية وكذا الشبكات الاجتماعية ومؤثريها الباريسيين".

ووصف بلحيمر هذه التصرفات بـ"الحمقاء" و"الوقحة" قائلا إن "الحمق المعرف في القاموس على أنه انحراف في السلوك وطيش الشباب أضيف له أنا (الوقاحة) لوصف" الاعتداءات اللفظية الصادرة عن باريس.

وأثارت لائحة البرلمان الأوروبي المنتقدة لوضع حقوق الإنسان في الجزائر عند صدورها استياء كبيرا لدى السلطات الجزائرية التي اعتبرها العديد من مسؤوليها تدخلا غير مقبول في الشؤون الداخلية، آخرهم المتحدث باسم الحكومة اليوم الذي ذكَر بأن "هذه ليست المرة الأولى التي تحاول فيها جماعات ضغط بالبرلمان الأوروبي النيل دون جدوى من الجزائر من خلال حقوق الإنسان والحريات الفردية عن طريق لوائح مماثلة أضحت مع مرور الوقت مملة" معلقا بأن "الأمر أصبح يتكرر كل نهاية سنة مثل هدية عيد الفصح أو "خدمة مؤداة" للمحرضين الذين يحركون هذه اللوبيات".

واعتمد البرلمان الأوروبي في 26 نوفمبر الماضي قرارًا يسلط الضوء على  تدهور حالة حقوق الإنسان في الجزائر، ولا سيما حالة الصحفي خالد دراريني، الذي صدر الحكم بحبسه عامين في 15 سبتمبر 2020. وقد تم اقتراح القرار من قبل 6 مجموعات سياسية من أصل 7، على نحو يشير إلى اتفاق واسع عبر الطيف السياسي، وفقًا لما ذكرته منظمة العفو الدولية.

وتَعتبر منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية هذا القرار خطوة ضرورية في وقتها المناسب، لمواجهة الحملة القمعية المتصاعدة ضد المجتمع المدني والنشطاء السلميين والفنانين والصحفيين في الجزائر، والحملة الموجهة ضد استقلال القضاء، بحسب العفو الدولية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الجزائر تدين بشدة إصدار البرلمان الأوروبي لائحة تنتقد حقوق الإنسان بها

بـ 1009 إصابات و17 وفاة.. الجزائر تعلن حصيلة كورونا خلال 24 ساعة

رفض عربي لقرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في الجزائر.. فيديو

الجزائر تتهم فرنسا بالتهجم عليها.. وتصف تصرفاتها بـ الحمقاء

الجزائر تمد إجراءات الإغلاق لمكافحة كورونا.. شاهد

ترشيحاتنا

الحكومة: مد فترة التصالح فى مخالفات البناء حتى نهاية العام

مسئول أمريكي يفجر مفاجأة عن اغتيال عالم النووي الإيراني فخري زاده

الخارجية: تنسيق مع السلطات النيجيرية لمتابعة تأمين سلامة الإفراج عن مواطنين مصريين على سفينة مختطفة

الوجه الآخر لشركات السيارات الألمانية التي فشلت وتم إغلاقها

محافظ القاهرة: رد مبلغ جدية التصالح لمقدم الطلب في هذه الحالة

شوبير يتعجب من الزمالك.. ويشكك في مشاركة بانون مع الأهلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القائمة الكاملة لأسعار فولفو في مصر 2020

لعرسان 2021| القائمة الذهبية لأفضل وجهات شهر العسل في العالم.. صور

بي ام دبليو تستعد لطرح الوحش الألماني 2022 bmw x7 فيس ليفت.. صور