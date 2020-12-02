بسبب 5 زجاجات نبيذ.. مقتل صاحب مطعم فرنسي وشريكه المكسيكي





ألقت الشرطة في مكسيكو سيتي القبض على ثلاثة مشتبه بهم في مقتل صاحب مطعم فرنسي وشريكه التجاري المكسيكي الأسبوع الماضي.





وعثر على جثتي بابتيست لورمان (45 عاما) الذي يملك عددا من المطاعم ولويس أوروزكو جنوب العاصمة، حيث قال قائد شرطة مكسيكو سيتي إن الرجلين قتلا لسرقة خمس زجاجات نبيذ باهظ الثمن منهما.





وبحسب ما نشرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، كانت قيمة النبيذ تقارب 50 ألف دولار (37250 جنيه إسترليني).





السيد Lormand، الذي يحمل الجنسيتين المكسيكية والفرنسية، يمتلك العديد من المطاعم في حي بولانكو الراقي في مكسيكو سيتي.





كما باع النبيذ والمشروبات الروحية باهظة الثمن مع Orozco ويعتقد أنهما توجها جنوبي العاصمة يوم الخميس لبيع بعض البضائع.





اعتقد أصدقاء السيد Lormand في البداية أن صاحب المطعم ربما يكون ضحية للابتزاز وربما يكون قد قُتل لرفضه دفع أموال الحماية، وتكهن آخرون أنه ربما يكون قد اختطف من أجل الحصول على فدية.





لكن رئيس شرطة مكسيكو سيتي ، عمر غارسيا هارفوتش ، قال إن كل شيء يشير إلى "الجناة الذين يريدون سرقة بضاعته".





وقالت المدعية العامة لمكسيكو سيتي ، إرنستينا جودوي ، إنه أثناء اعتقال المشتبه بهم الثلاثة ، "تم ضبط عدد كبير من زجاجات المشروبات الكحولية والأسلحة الفاخرة".





تسبب مقتل لورماند في غضب الجالية الفرنسية في مكسيكو سيتي، التي نظمت مسيرة احتجاجية للمطالبة بالعدالة.





وفي العامين الماضيين منذ فوز أندريس مانويل لوبيز أوبرادور في الانتخابات الرئاسية في المكسيك بأغلبية ساحقة ، عانت البلاد من العديد من لحظات العنف، لكن الأشهر الأخيرة كانت دموية ووحشية بشكل خاص.





أبرز هذه الحوادث كانت في 7 يونيو ، عندما تم تسجيل 117 جريمة قتل مذهلة خلال 24 ساعة ، مما يجعله أعنف يوم في البلاد خلال العام حتى الآن، وكان أعلى ارتفاع سابق في 20 أبريل ، عندما وقعت 114 جريمة قتل.





وإذا استمر الاتجاه الذي تم تحديده في الأشهر الأربعة الأولى، فقد يصبح عام 2020 أكثر الأعوام دموية على الإطلاق.







بالنسبة للكثيرين في المكسيك ، تعيد الفترة بين عامي 2009 و 2011 ذكريات تقشعر لها الأبدان.

اعتُبرت على نطاق واسع بعضًا من أسوأ سنوات حرب المخدرات في البلاد ، فقد كانت فترة عنف شرس شرس بين الكارتلات القوية. عاشت العديد من المجتمعات في ظل حظر تجول شبه دائم وكانت المعارك المسلحة للسيطرة على الأراضي أمرًا شائعًا.





ومع ذلك ، فإن معدل جرائم القتل الشهري أسوأ بكثير اليوم. يشير إراقة الدماء في عام 2019 وهذا العام إلى أن المكسيك ربما تكون قد انزلقت بالفعل إلى نمط مألوف من العنف ، حتى مع استمرار إغلاق بعض المناطق بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.





أحد المضاعفات الخاصة لـ Covid-19 في المكسيك هو أن موارد الشرطة والأمن قد استنفدت إلى نقطة الانهيار.





يقول المحلل الأمني ​​المكسيكي أليخاندرو هوب: "كانت قوات الأمن في المكسيك ضعيفة للغاية في البداية ، والآن يغمرها الوباء".





لقد تحولت القوى العاملة نحو إدارة واحدة من أشد حالات تفشي المرض في أمريكا اللاتينية ، كما يقول ، بدلًا من معالجة جرائم العنف.