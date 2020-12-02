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أخبار العالم

ملتحٍ ينفذ هجوم طعن في إنجلترا ضد امرأتين.. فيديو

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 04:22 م
صدى البلد
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حسام رضوان
تعرضت امرأتان للطعن، اليوم الأربعاء، أثناء التسوق في "ماركس اند سبنسر" بعد ساعتين من انهاء الإغلاق وأعيد فتح جميع المتاجر غير الأساسية في إنجلترا.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قالت شرطة لانكشاير إن رجلًا محليًا يبلغ من العمر 57 عامًا اعتقل للاشتباه في محاولته القتل عقب الهجوم في بيرنلي في حوالي الساعة 9:30 صباحًا. حسب التوقيت المحلي.

تم نقل الضحيتين إلى المستشفى بإصابات خطيرة "لا يعتقد أنها تهدد الحياة في هذا الوقت".

جاء الطعن بينما عاد المتسوقون إلى هاي ستريت بعد رفع الإغلاق الوطني بسبب فيروس كورونا وإعادة فتح جميع المتاجر يوم الأربعاء الجامح.

التقطت لقطات من مكان الحادث لرجل  يرتدي كمامة وهو يحتجزه الضباط خارج المتجر هذا الصباح.

وزعم شهود عيان أن إحدى المرأتين طعنت في رقبتها أثناء الهجوم ، لكن هذا لم يتأكد بعد.

وقالت شرطة لانكشاير إنه تم العثور على سكين من مكان الحادث في أعقاب ما يعتقد أنه "حادث منفرد".

وضع طوق في المنطقة، ويظهر مقطع فيديو من مكان الحادث حشدًا من المتفرجين يتجمعون بالقرب من مركز التسوق.

لا يزال شارع سانت جيمس مغلقًا في كلا الاتجاهين بين شارع براون وشارع هامرتون في المدينة.

تسابقت شرطة لانكشاير وخدمة الإسعاف الشمالية الغربية إلى المتجر بالقرب من شارع سانت جيمس بعد ورود تقارير عن حادث الطعن المزدوج اليوم.

ولم يتمكن الضباط من التكهن بشأن الدافع وراء الهجوم لكنهم أكدوا أنه لا يعتقد أن أي شخص آخر متورط. بينما تدفع لابسه للاستنتاج بأن المنفذ مسلم ملتح.

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