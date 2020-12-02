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رياضة

رسميا .. اقامة مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى نهائى كأس مصر باستاد برج العرب

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 04:28 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم

 أكد العميد محمد مرجان المدير التنفيذى للنادى الأهلى أن النادى تلقى خطابا من اتحاد الكرة يفيد باقامة مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى نهائى كأس مصر باستاد برج العرب بالاسكندرية .

 

وقال مرجان فى تصريحات خاصة أن الاتحاد خاطب الأهلى للتأكيد على نقل المباراة من ستاد القاهرة الى ستاد برج العرب فى ظل أعمال الصيانة التى يشهدها ستاد القاهرة حاليا بزراعة النجيل الشتوى .

 

وتأهل الأهلى الى المباراة النهائية بعد الفوز بهدفين مقابل هدف واحد على الاتحاد السكندرى فى الدور قبل النهائى .

 

واكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي  أن الفريق قدم مباراة قوية أمام الاتحاد السكندري، خاصة أنه فريق كبير، لافتًا إلى أن اللاعبين أظهروا رغبة كبيرة وإصرارًا على الفوز، على الرغم من التأخر بهدف في الشوط الأول.

 

وأوضح عبد الحفيظ أن اللاعبين نجحوا في تعديل الأمور في الشوط الثاني، واستفادوا من تعليمات الجهاز الفني، خاصة فيما يتعلق بالحلول الفنية، مثل التصويبات والتمريرات والضربات الثابتة، واستغلال هذه الأوراق ساعد في تحقيق الفوز.

 

وأشار إلى أن الرهان على شخصية الأهلي لا يمكن أن يخسر، وهذه الروح هي سلاح الفريق في مباراة النهائي أمام طلائع الجيش، في نهائي البطولة، التي تمثل أهمية كبيرة للفريق.

 

وأضاف عبد الحفيظ أن فريق طلائع الجيش خصم قوي ونجح في الوصول إلى النهائي على حساب أندية قوية، بالإضافة إلى امتلاكه جهازًا فنيًّا مميزًا بقيادة طارق العشري، وهو ما يجعل الأهلي يستعد بقوة للمباراة.

 

وشدد على أن الأهلي يملك دوافع وطموحات كبيرة في بطولة الكأس، خاصة أنها بطولة غالية، وغائبة عن خزائن النادي منذ أكثر من موسم، مشيرًا إلى أن الفريق يعمل على الفوز بكل البطولات التي يشارك بها من أجل إسعاد الجماهير.

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