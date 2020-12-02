أوقاف البحيرة والجيزة تواصلان حملات النظافة وتعقيم المساجد التابعة لهما

تواصل مديرية أوقاف البحيرة اليوم الأربعاء حملاتها الموسعة لنظافة وتعقيم المساجد ، مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.





وأكد مدير مديرية أوقاف البحيرة أن نظافة المساجد وتعقيمها وتطهيرها والالتزام بالإجراءات والضوابط الاحترازية يعد مساهمة فعلية في الحفاظ على النفس البشرية، وأن الوزارة لا تدخر جهدًا في تعقيم المساجد وتطهيرها عقب كل صلاة ؛ مساهمة فعلية في الحد من انتشار فيروس كورونا حتى يأذن الله (عز وجل) برفع البلاء .





في السياق نفسه قال مدير مديرية أوقاف الجيزة إن القيام على نظافة المساجد وطهارتها واجب شرعي وضرورة دينية ومجتمعية دفعًا للضرر ، وحفاظًا على النفس البشرية ، لقول النبي (صلى الله عليه وسلم): (لا ضرر ولا ضرار) ؛ فالوقاية خير من العلاج ، وأننا لن ندّخر جهدًا في خدمة بيوت الله (عز وجل) ؛ حتى تظهر المساجد بالمظهر الذي يليق بها .





يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله (عز وجل) ، استعدادًا لإقامة شعائر صلاة الجمعة .





على جانب Nخر كشفت وزارة الأوقاف عن مجهوداتها في مجال البر والمساعدات الإنسانية طوال العام الحالي الذي شارف على الانتهاء 2020، مؤكدة أنها لم تقتصر على الدور الدعوي للوزارة ولكنها اتخذت خطوة جديدة لم تشهدها وزارة الأوقاف من قبل، وهي المشاركة المجتمعية من خلال المساعدات للأرامل والأيتام والقروض الحسنة للشباب، مشيرة إلى أنها صرفت في ذلك أكثر من 300 مليون جنيه في مجال البر وخدمة المجتمع والأسر الأولى بالرعاية.





وقالت: "تم صرف 173,646,028 جنيه مساعدات في مجال البر، كما تم صرف 32,558,120 جنيه من باب القرض الحسن بدون أي مصاريف إدارية، للعاملين بالوزارة والجهات الحكومية الأخرى".





وأضافت أنها نجحت في توزيع 1200 طن من لحوم أضاحي الأوقاف، على مليون ومائتي ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، بتكلفة تقدر بنحو 115 مليون جنيه.





ومؤخرا تمت مضاعفة المبلغ المخصص لدعم معاشات نقابة قراء القرآن الكريم ليكون 400 ألف جنيه سنويًّا، بدلًا من 200 ألف جنيه، خدمة للقرآن الكريم وحفظته.





كانت وزارة الأوقاف أعلنت أنها حققت رقمًا قياسيًّا في افتتاح المساجد الجديدة التي تم إنشاؤها بمعرفة وزارة الأوقاف أو بالجهود الذاتية التي تمت تحت إشراف وزارة الأوقاف، حيث تم افتتاح 508 مساجد جديدة خلال أشهر 9 و10 و11/ 2020م.



