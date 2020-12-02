الداخلية تستجيب لـ صدى البلد.. تصحيح حالة نور من ذكر لـ أنثى بشهادة الميلاد

فى استجابة سريعة من وزارة الداخلية لما نشره موقع " صدى البلد " تحت عنوان " نور مطلعتش ولد ...مأساة طفلة مسجلة " ذكر " والسجل المدنى يرفض التعديل " تم استخراج شهادة ميلاد جديدة للطفلة " نور جابر حسن " وتم تغير خانة الذكر لانثي .





وأرسلت وزارة الداخلية خطابا لموقع صدى البلد تؤكد فيه انه بالتنسيق مع قطاع الاحوال المدنية افاد انه تم اخطار الشاكية بالمستندات اللازمة للتصحيح الخطأ الوارد بقيد الميلاد وفقا للقواعد والتعليمات المنظمة فى هذا الشان وبعد استيفاء جميع المستندات تم تصحيح الخطا بشهادة الميلاد وتم طباعة شهادة ميلاد بالبيانات الصحيحة .





اقرأ أيضا :

قرار عاجل بشأن المتهمين فى واقعة التنمر على لاعب الزمالك شيكابالا





وكانت والدة الطفلة نور قدمت استغاثة بموقع صدى البلد لمساعدتهافى استخراج شهادة ميلاد ابنتها بعد حدوث خطأ من موظف فى السجل المدني جعلها مدرجة في شهادة الميلاد فى خانة النوع "ذكر".





قالت رضية صديق والدة الطفلة نور انها فور استغاثتها بموقع صدى البلد تم التواصل معها من قبل مصلحة الأحوال المدنية بالأقصر وتم تذليل كل العقبات التى تسببت فى عدم تعديل الخطا من خمس سنوات واستخراج شهادة الميلاد الجديدة خلال اسبوع واحد فقط من النشر.





وقدمت رضية الشكر لموقع صدى البلد ولمديرية أمن الأقصر وإدارة الأحوال المدنية على سرعة الاستجابة وحسن التعامل معها، وعلقت الطفلة نور قائلة: "انا بشكركم كلكم على الشهادة ".





كانت الطفلة نور جابر حسن، 10 سنوات، ولدت فى مدينة إسنا بمحافظة الاقصر، وبعد ان اكتملت عامها السادس توجه بها والدها الى المدرسة، وكانت المفاجأة حينما اكتشف مدير المدرسة اثناء تقديم اوراق الطفلة فلاحظ فى شهادة الميلاد فى خانة النوع كتب فيها " ذكر " وليس انثى حيث ان والد الطفلة لا يجيد القراءة او الكتابة فلم يعلم بهذا الخطا منذ استخراج شهادة ميلاد فى عام 2010.





تقول رضية صديق 47 سنة ام الطفلة ان لديها خمس ابناء اكبر من نور ولم يحدث مثل هذا الخطا ابدا فى تسجيلهم فى السجل المدنى باسنا، موضحة انه بعد علمها بهذا الخطا توجهت الى سجل مدنى اسنا لتصحيح هذا الخطا وتم عمل طلب تصحيح لخانة النوع وذلك منذ خمس سنوات وحتى اليوم ولم تستطيع تغييره.





واضافت ان موظفى السجل المدنى طلبوا منها شهادة من الطب الشرعي توضح بان نور اثنى وليس ذكر وبالفعل قامت بعرضها على الطب الشرعي وتم توقيع الكشف الطبي لها والذى اثبت انها انثي ثم طلبوا منها عمل تحريات بمركز شرطة اسنا بانها انثي وليس ذكر وتمت التحريات بالفعل ومنذ ذلك الوقت والاوراق مابين سجل مدنى اسنا والمركز والطب الشرعي .





اوختمت رضية حديثها قائلة: "اريد حلا لابنتى نور ياوزير الداخلية.. ذهبت الى السجل المدنى باسنا والاقصر واسوان ولم اجد حلا".