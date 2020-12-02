رشاد عبده: منطقة قناة السويس كنز يجب استغلاله.. والميناء الأخضر من أفضل 10 موانئ في العالم

عرض المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية بقناة السويس الفرص الاستثمارية التي ستتم في ميناء شرق بورسعيد خلال كلمته اليوم في قمة مصر الاقتصادية.





وحول الأمر قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية أن قناة السويس تعتبر "كنز" على الاراضي المصرية ويجب استغلاله بالطرق الصحيحة لما لها من دور كبير في توفير فرص عمل لكثير من الشباب و جذب العملات الأجنبية و إنشاء مدن جديدة يسكنها العمال المشتغلين بها مثل مدن الإسماعيلية الجديدة والسويس الجديدة والعريش الجديدة، فضلا عن أن هدف مصر من قناة السويس الجديدة هو عمل مشروع ضخم من المفترض ان تصل ارباح الاستثمارات فيه عامي2023/2022 من 60ل 80 مليار دولار وفقا لدراسة المشروع، لذلك انشأت مصر قناة السويس الجديدة للاستفادة من اكبر مساحة ممكنه من المساحات حول ضفاف القناة لإقامة المشروعات العملاقة مثل ميناء شرق بورسعيد الأخضر الذي قيمته منظمة الملاحة العالمية بأنه من افضل 10موانئ على مستوى العالم ويعتبر هذا انجاز عظيم، حيث تسعى الدولة إلى جعل منطقة قناة السويس "هونج كونج" الثانية.

وصرح "عبده" أنه يتفق مع اقامة العديد من الاستثمارات في هذه المنطقة والعمل الدائم على تطويرها بتقسيمها لمناطق مثل منطقة للصناعات الروسية ويقوم اكبر مطور في روسيا بالعمل على الترويج لها لجذب الاستثمارات.





وأشاد الخبير الاقتصادي بابتعاد استثمارات منطقة قناة السويس عن الروتين المصري حيث قام الرئيس بتشكيل مجلس إدارة يمنح التصاريح بشكل مباشر مما يبعد المستثمر عن معوقات الروتين.





وشدد رئيس المنتدى المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية على أهمية اللجوء للشركات العالمية المتخصصة في الترويج لجذب استثمارات اجنبيه لهذه المنطقة لما لها من خبره في جذب المستثمرين المناسبين.





ونوه "عبده" إلى اللجوء إلى التخصص فيما يخص الاستثمار والمشاريع الكبرى حيث برزت اهميته في حفر أسفل قناة السويس لان الخبرة المصرية في هذا المجال محدودة وعند اللجوء إلى شركة عالميه متخصصه في الكراكات استطاع الرئيس افتتاح القناة في المدة التي حددها مسبقا بسبب اللجوء للمتخصصين فلم يضيع الوقت.





وأوضح الخبير الاقتصادي أن بعد حفر قناة السويس الجديدة بحث الكثير من المستثمرين على فرص في مصر فرئيس الجمهورية كان يروج بوجود فرص واعدة في منطقة القناة في كل زيارة له خارج البلاد مع التلويح بتسهيلات خاصة لتشجيع اصحاب رؤوس الأموال، بالإضافة إلى عدم تشجيع المشروعات الصغيرة في هذه المنطقة فهي تحتاج إلى المشروعات العملاقة فقط.





وأضاف "عبده" اننا يمكننا الاستفادة من ايجابيات أزمة كورونا باستغلال منطقة قناة السويس في عمل مصانع خاصة ب مستلزمات الانتاج لسد احتياجاتنا المحلية والمنافسة في الاسواق الخارجية حيث اكتشف العالم اثناء الجائحة أن الصين تتحكم في تصدير مستلزمات الإنتاج العالم كله بنسبة اكبر من 65% وأدى ذلك لتوقف الكثير من المصانع عن العمل.