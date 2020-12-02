25 احتفالية.. ترامب يخطط لكارثة تعرض موظفي البيت الأبيض لخطر الإصابة بكورونا

يخطط الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، لإجراء أكثر من 25 احتفالية داخل البيت الأبيض خلال الشهر الجاري وذلك على الرغم من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا داخل البيت الأبيض، وإصابته هو وزوجته ونجله في وقت سابق.





وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، نقلًا عن مصادرها، أن الكثيرين من أنصار الرئيس يشككون في القيود الهادفة لمكافحة فيروس كورونا، ويخططون لحضور احتفالات عيد الميلاد التي ستُقام في البيت الأبيض.





وبحسب الصحيفة، فإنه تم دعوة أكثر من 50 شخصًا في كل احتفالية من ضمنهم احتفالية ستقام في 10 ديسمبر الجاري، لافتة إلى أن تلك الاحتفاليات تعرض صحة موظفي البيت الأبيض وشخصيات أخرى مسئولة عن تنظيم الاحتفالات للخطر.





ووفقًا لمصدر الصحيفة، فإن أغلب الضيوف الذين تم دعوتهم إلى الاحتفالات لن يخضعوا لفحوص الكشف عن فيروس كورونا، بالإضافة إلى أنه من المستبعد أن يتم إلزام الضيوف بارتداء الكمامات واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا.





وفي الوقت نفسه صرح ممثلون عن البيت الأبيض للصحيفة بأنه سيتم مراعاة جميع التعليمات وتوصيات المتخصصين خلال الاحتفاليات.





وبلغ إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بلغ نحو 13.6 مليون إصابة منذ بدء تفشي الوباء.





كما تجاوز إجمالي حالات الوفاة إثر الإصابة بفيروس كورونا في أمريكا 268 ألفا منذ بدء تفشي الوباء. مواصلة تصدرها قائمة أكثر دول العالم تضررا من فيروس كورونا على صعيدي الوفيات والإصابات.





وقالت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إن هناك أزمة جوع في الولايات المتحدة الآن، بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وأضافت هاريس في تصريحات صحفية، أن التعامل مع التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا "لا يمكن أن يكون أكثر إلحاحًا، مشيرة إلى الارتفاع المستمر في حالات الإصابة بالفيروس وذلك بعد أن أصبح الطقس أكثر برودة".





كما لفتت إلى خسارة البلاد لمئات الآلاف من الأمريكيين جراء الإصابة بكورونا، مؤكدة أن حصيلة هذا الرقم لا تزال في زيادة بجميع أنحاء الولايات المتحدة.





وأوضحت أن هناك الكثير من الأمريكيين البالغين الذين لديهم أطفال يقولون إنهم يعانون من الجوع، كما أن هناك معدلا عاليا من الناس يواجهون مشكلة في دفع فواتيرهم "الأساسية".